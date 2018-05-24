Через два дня после назначения Филатова в АП его сожительница начала очень выгодный бизнес

В декларации заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова отсутствует упоминание о сыне, гражданской жене Анне Бабич и ее юридической компании AEQUO. Эта фирма создана сразу после назначения Филатова на должность в АП, и с тех пор получила ряд выгодных контрактов в сферах, где решения принимают старые знакомые Филатова и Бабич.

Об этом говорится в расследовании для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Закон о предотвращении коррупции обязывает декларировать всех лиц, с которыми должностных лиц связывает совместный быт. Консьержи в доме, где расположена квартира самого Филатова, подтверждают, что Анна Бабич живет там.

Я декларирую все в соответствии с действующим законодательством,

– это все, что сообщил Филатов в ответ на вопрос о недекларировании.

До 2014 года Алексей Филатов и Анна Бабич были партнерами юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры". Они оба сопровождали продажу медиахолдинга UMH Group бизнесмена Бориса Ложкина Сергею Курченко.

Через два дня после назначения Филатова на Банковую, 24 июля 2014 года, Анна Бабич вместе с юристами Юлией Кирпой, Денисом Лысенко, Александром Мамуней и Марией Нижник вышли из "Василь Кисиль и партнеры" и создали собственную юридическую компанию AEQUO.

После создания фирма получила субподряд на консультирование по спору НАК "Нафтогаза" с российским "Газпромом". Де-юре ее привлекла для консультаций норвежская компания Wikborg Rein, которая заключила контракт с "Нафтогазом" по бесконкурсной процедуре. В то время юридический департамент "Нафтогаза" уже возглавлял еще один выходец из "Василь Кисиль и партнеры" – юрист Ярослав Теклюк.

Юрист Ярослав Теклюк

На вопрос, почему норвежская фирма выбрала именно AEQUO, ее представители основной причиной назвали "опыт и профессионализм". Несмотря на привлечение опытных юристов, на тот момент AEQUO как компания не имела ни опыта, ни имени на рынке.

За четыре года "Нафтогаз" заплатил Wikborg Rein 25 миллионов евро. По рыночной практике, ее украинский консультант мог получить до 5% от общей суммы контракта.

Кроме того, за несколько лет AEQUO стала одной из самых успешных фирм-консультантов относительно концентрации – процесса слияния и поглощения предприятий, согласие на которые дает Антимонопольный комитет. АМКУ возглавляет однокурсник Алексея Филатова Юрий Терентьев. Первым заместителем председателя АМКУ работает экс-партнерша фирмы AEQUO Мария Нижник, кума семьи Филатова-Бабич.

Я не всегда проверяю представителей, которые готовят документы,

– отметила Нижник в комментарии относительно возможного конфликта интересов и лоббизма юридического объединения.

В апреле 2018 года организация The Legal 500 поставила AEQUO на первое место среди украинских фирм на рынке слияний и поглощений.

Полный выпуск расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.