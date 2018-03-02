Через две недели в Антарктиду отправится экспедиция из Украины

Стало известно, когда украинские ученые отправятся исследовать землю, воду и воздух на ледниковом материке.

Об этом сообщает ТСН.

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12 ученых из Украины через две недели отправятся в Антарктиду. Это уже 23 экспедиция из Украины, базироваться ученые будут на станции имени Вернадского и исследовать землю, воду и воздух. Останутся они там на целый год. Экспедиция обойдется в 31,5 млн гривен.

"Это 140 тонн топлива, годовой запас продовольствия, перевозки всего этого в Антарктиду и перевозка людей", – объяснил сумму расходов глава национального антарктического научного центра Евгений Дикий.