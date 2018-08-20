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Через год после ДТП с Дыминским полиция доказала, что свидетели скрывали правду

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ДТП с Дыминским: свидетели скрыли от следствия правду
ДТП с Дыминским: свидетели скрыли от следствия правду / Фото из открытых источников

В августе 2017 произошла авария во Львовской области, в совершении которой подозревают президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского. В результате аварии погибла 31-летняя женщина, вину за что взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. В рамках расследования полиция передала в суд уголовные производства в отношении участников смертельного ДТП, которые предоставили ложные показания.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Как отметил 20 августа в ходе брифинга председатель Национальной полиции Сергей Князев, в июне этого года из уголовного производства по факту ДТП было выделено отдельное дело по факту ложных показаний и искусственного создания доказательств защиты. Следствие завершило расследование в отношении трех участников этой аварии, и им объявили о подозрении. Следствие в отношении четвертого участника ДТП на стадии завершения.

Некоторые участники этого ДТП скрыли от следствия правду,
– отметил руководитель Нацполиции.

Пятый и главный участник смертельного ДТП, который по версии следствия является основным виновником аварии – Петр Дыминский.

Димінський

Петр Дыминский

Он объявлен в розыск и сейчас находится за пределами Украины. Еще 16 декабря 2017 года Национальная полиция передала на рассмотрение Интерпола документы по Дыминскому.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Теги: Новости Украины Криминальные новости Петр Дыминский Аварии и ДТП Новости Львова
Источник: 24 Канал
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