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Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРЕЦИЯ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Алексей Чибисов

Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"

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Бюджетники
Бюджетники / unews.info

У терористичній недореспубліці продовжується епопея під назвою "нам хана", а володарі "дири" постійно намагаються вбити двох зайців: і собі кармани набити, і створити вигляд, що все начебто йде за планом.

Як відомо, бюджет "денеерії" майже повністю складається з російських грошей, а лише усі податки чи прибуток від роботи поки що працюючих підприємств осідають у ватажків бойовиків. Більше того, хоч скільки-небудь кваліфіковані кадри з окупованої частини Донбасу вже давно поїхали, залишились лише адепти "Новоросії", які працювати за лічені копійки взагалі не хочуть, а бажання виходити на роботу за ідею підняти "республіку" з колін в них скінчилося ще у 2015-му.

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Отже й ситуація склалася така, що платити бюджетникам фактично неможливо, бо грошей не вистачає ні на що. Працюють вони аби як. До того ж терористи збагнули, що вступна кампанія у так звані вищі навчальні заклади у черговий раз зазнала фіаско. При чому цього року кількість абітурієнтів настільки мала, що ніхто не знає, як притягнути людей, щоб вони хоч якось тримали вищі на плаву за рахунок навчання за оплату. Саме через це у так званому "міністерстві освіти" зменшили кількість бюджетних місць до одного-двух на спеціальність. Але ж навіть такі міри не врятують нікого, то ж Захарченко із компанією придумали досить хитрий план по затягненню людей до ВНЗ.

Новий наказ ватажка "денеерії" – залишити на "держслужбі" лише тих співробітників, які мають вищу освіту. При цьому бакалаврат не зараховується, лише магістратура. З огляду на те, що реалії життя у "ДНР" дуже сумні, а за статистикою того ж "міносвіти" людей із дипломами на держслужбі лише 30 відсотків. І це не враховуючи того, що левова доля оних типу Захарченка намалювали собі дипломи про нібито закінчення вишу за місяць.

П’ята частина бюджетників майже миттєво звільнилися. Інші ж потягнулися до приймальних комісій, вперше за кілька років створивши там черги.

Виявляється, навчання у "дирі" – річ дуже дорога. Рік магістратури коштує від 50 тисяч рублів, то ж щоб залишитись на роботі із зарплатнею у 5-10 тисяч "дерев'яних", людям потрібно віддати щонайменше 75 тисяч (магістратура ж півтори роки). Сума, скажімо прямо, непідйомна, але, розуміючи, що ніяких варіантів заробити для більшості з бюджетників немає, вони пішли складати вступні іспити, паралельно займаючи чергу на отримання кредитів. Можна не сумніватися, незабаром на пропагандистському телебаченні жителям окупованих територій розповідатимуть про 50-річних жінок, яким у "республіці" так гарно живеться, що вони без проблем знайшли гроші для підвищення кваліфікації. Але ж немає сумнівів ще в одному – незабаром ситуація дійде до критичної точки, коли "дира" не отримає грошей з Росії, а забезпечити свої навіть найважливіші потреби псевдореспубліка ніяк не зможе.

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Що станеться, коли на окупантів не буде кому працювати, побачимо вже найближчими роками, якщо, звісно, проект Путіна не розвалиться до того.

Автор: Алексей Чибисов
Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации Образование Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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