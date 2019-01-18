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      Через подкоп на границе США с Мексикой в Америку незаконно попали почти 400 мигрантов

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      Почти 400 мигрантов проникли в США через подкопы на границе с Мексикой
      Почти 400 мигрантов проникли в США через подкопы на границе с Мексикой / abcnews

      Через туннели под металлическим пограничным ограждением между США и Мексикой в Соединенные Штаты незаконно попала крупнейшая в истории группа иммигрантов.

      Об этом сообщило издание ABC News.

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      По данным Службы таможенного и пограничного контроля США среди 376 лиц, прошедших через ограду, 179 – дети. Еще 30 из них попали в Соединенные Штаты без сопровождения родителей или других родственников.

      Мексика, США, мігранти
      Через подземные тоннели в США незаконно попали 376 мигрантов

      Всего было вырыто семь тоннелей. Сотни людей прошли через них, меньшая часть – перелезла через забор.

      Инцидент произошел на участке границы, где пограничная ограда старого образца высотой 3,7 метра поднимается над песочным грунтом. На тот момент участок протяженностью 40 километров патрулировали лишь три агента погранично-таможенной службы.

      США, Мексика, мігранти
      Пограничникам удалось выявить 7 подкопов через которые проникли мигранты

      Теги: Дети и несовершеннолетние Иммигранты Мексика Новости США
      Источник: 24 Канал
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