Через подкоп на границе США с Мексикой в Америку незаконно попали почти 400 мигрантов

Через туннели под металлическим пограничным ограждением между США и Мексикой в Соединенные Штаты незаконно попала крупнейшая в истории группа иммигрантов.

Об этом сообщило издание ABC News.

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По данным Службы таможенного и пограничного контроля США среди 376 лиц, прошедших через ограду, 179 – дети. Еще 30 из них попали в Соединенные Штаты без сопровождения родителей или других родственников.



Через подземные тоннели в США незаконно попали 376 мигрантов

Всего было вырыто семь тоннелей. Сотни людей прошли через них, меньшая часть – перелезла через забор.

Инцидент произошел на участке границы, где пограничная ограда старого образца высотой 3,7 метра поднимается над песочным грунтом. На тот момент участок протяженностью 40 километров патрулировали лишь три агента погранично-таможенной службы.



Пограничникам удалось выявить 7 подкопов через которые проникли мигранты