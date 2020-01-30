Из-за приезда Помпео в Киеве могут ограничить движение с 30 января по 1 февраля
О вероятности незначительного ограничения движения на дорогах Киева предупредили в Управлении государственной охраны. Особенно акцентировали внимание на том, что 30 января и 1 февраля может быть затруднено движение на Бориспольском шоссе, поэтому путешественникам, которые будут направляться в или из аэропорта "Борисполь" это следует учесть.
Начало визита в Украину государственного секретаря США Майка Помпео запланировано на 30 января, об этом напомнили в фейсбуке Управления государственной охраны. Там предупредили, что на период визита в столице могут ограничивать движение транспорта.
К теме: Скандал с Помпео из-за Украины: госсекретарь ответил на обвинения
Особое внимание в УГО на вероятность ограничения движения просят обратить тех, кто будет ехать в Бориспольский аэропорт или из него в четверг, 30 января, и в субботу, 1 февраля.
Американский госсекретарь Майк Помпео тем временем еще раз подтвердил намерение посетить Украину, о чем есть соответствующее заявление на правительственном сайте США.
Помпео напомнил, что планировал этот визит ранее, но его пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Мы будем иметь хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по важным вопросам европейской безопасности,
- подчеркнул госсекретарь США.
Подробнее - здесь: Встреча Помпео и Зеленского - о чем говорить и почему это важно для Украины .
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