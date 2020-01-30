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      Из-за приезда Помпео в Киеве могут ограничить движение с 30 января по 1 февраля

      13 Читати новину українською
      Помпео приедет в Украину 30 января / Коллаж 24 канала

      О вероятности незначительного ограничения движения на дорогах Киева предупредили в Управлении государственной охраны. Особенно акцентировали внимание на том, что 30 января и 1 февраля может быть затруднено движение на Бориспольском шоссе, поэтому путешественникам, которые будут направляться в или из аэропорта "Борисполь" это следует учесть.

      Начало визита в Украину государственного секретаря США Майка Помпео запланировано на 30 января, об этом напомнили в фейсбуке Управления государственной охраны. Там предупредили, что на период визита в столице могут ограничивать движение транспорта. 

      К теме: Скандал с Помпео из-за Украины: госсекретарь ответил на обвинения

      Особое внимание в УГО на вероятность ограничения движения просят обратить тех, кто будет ехать в Бориспольский аэропорт или из него в четверг, 30 января, и в субботу, 1 февраля. 

      Американский госсекретарь Майк Помпео тем временем еще раз подтвердил намерение посетить Украину, о чем есть соответствующее заявление на правительственном сайте США. 

      Помпео напомнил, что планировал этот визит ранее, но его пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

      Мы будем иметь хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по важным вопросам европейской безопасности,
      - подчеркнул госсекретарь США. 

      Подробнее - здесь:  Встреча Помпео и Зеленского - о чем говорить и почему это важно для Украины .

      В Киеве накрыли большую "ботоферму" россиян: какие провокации она устраивала
      29 января
      326
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Авто Майк Помпео Помпео в Украине
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