Из-за приезда Помпео в Киеве могут ограничить движение с 30 января по 1 февраля

О вероятности незначительного ограничения движения на дорогах Киева предупредили в Управлении государственной охраны. Особенно акцентировали внимание на том, что 30 января и 1 февраля может быть затруднено движение на Бориспольском шоссе, поэтому путешественникам, которые будут направляться в или из аэропорта "Борисполь" это следует учесть.

Начало визита в Украину государственного секретаря США Майка Помпео запланировано на 30 января, об этом напомнили в фейсбуке Управления государственной охраны . Там предупредили, что на период визита в столице могут ограничивать движение транспорта.

К теме: Скандал с Помпео из-за Украины: госсекретарь ответил на обвинения

Особое внимание в УГО на вероятность ограничения движения просят обратить тех, кто будет ехать в Бориспольский аэропорт или из него в четверг, 30 января, и в субботу, 1 февраля.

Американский госсекретарь Майк Помпео тем временем еще раз подтвердил намерение посетить Украину, о чем есть соответствующее заявление на правительственном сайте США.

Помпео напомнил, что планировал этот визит ранее, но его пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Мы будем иметь хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по важным вопросам европейской безопасности,

- подчеркнул госсекретарь США.