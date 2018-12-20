Через систему Prozorro продали 437 малых предприятий: сколько денег поступило в бюжет

В 2018 году активно началась малая приватизация, то есть продажа государственного и коммунального имущества. На аукционах через систему Prozorro продали 437 объектов.

Об этом отчитывались представители Министерства экономразвития.

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В результате этого государственная казна пополнилась на 546 миллионов гривен. Первыми объекты на продажу выставили Львов и Измаил.

А вот Киев не спешит, ни одно столичное помещение до сих пор не зарегистрировали на продажу в системе. Напомним, что малая приватизация стартовала в августе. Интересно, что первым лотом стал "Зерноток" в одном из сел Черновицкой области. Продали его за 210 тысяч гривен.

Мы должны были к концу этого года объявить 300 аукционов – это было в программе по макрофинансировании с Европейским Союзом. Мы уже не только объявили, мы успешно продали 427 объектов и реально распродадим все 1300 объектов, которые есть в реестре в первом квартале следующего года,

– заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Что такое Prozorro?

Это современная система проведения открытых и эффективных публичных закупок прозрачно, которая обеспечивает создание, размещение и публикацию тендеров онлайн, обмен между участниками торгов информации и документами в электронном виде, доступность для анализа и общественного контроля.