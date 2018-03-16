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Через три года после убийства в Москве появилась мемориальная доска памяти Бориса Немцова

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В Москве открыли мемориальную доску памяти Бориса Немцова
В Москве открыли мемориальную доску памяти Бориса Немцова / Кадр из видео

В Москве на доме на улице Малая Ордынка, где проживал убитый российский оппозиционер Борис Немцов, установили мемориальную доску в память о нем.

Трансляцию установки на своем Youtube-канале вела кандидат в президенты России Ксения Собчак.

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Металлическую табличку на стену дома лично вешал сын убитого политика 23-летний Антон Немцов.

Самое главное, что я хотел сказать, это то, что мой отец был прекрасным человеком. Мой отец – крупный политический деятель и соавтор российской конституции – достоин того, чтобы его память была увековечена. И через три года после его смерти это наконец случилось,
– отметил сын Немцова.

Антон Немцов вспомнил, что открытие этой мемориальной доски не состоялось бы без поддержки кандидатки в президенты России Ксении Собчак.

Ранее дочь Немцова Жанна заявила, что не планирует принимать участия в этом "политическом мероприятии перед выборами".

Что интересно, открытие мемориальной доски памяти Бориса Немцова произошло за два дня до проведения в России президентских выборов в преддверии так называемого "дня тишины".

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Собчак пояснила, что дата выбрана не случайно, потому только 15 марта удалось получить разрешение всех жильцов на то, чтобы на доме, где он много лет проживал, смогли установить памятную табличку.

Смотрите видео с трансляции открытия мемориальной доски памяти Бориса Немцова в Москве:

К слову, к третьей годовщине со времени убийства Бориса Немцова площадь перед посольством России в Вашингтоне назвали в его честь.

Теги: Выборы в России 2018 Новости России Ксения Собчак Москва Убийство Немцова Борис Немцов
Источник: 24 Канал
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