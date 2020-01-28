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      Очередной раунд агонии от ЕС, – в Кремле нагло отреагировали на санкции против РФ

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      В Кремле нагло отреагировали на санкции против РФ / shutterstock.com

      Евросоюз расширил санкции против России, которая незаконно оккупировала украинский Крым. Однако в Кремле считают, что расширенные санкции никак не повлияют на аннексию полуострова.

      Российский депутат Юрий Швыткин в комментарии пропагандистскому каналу заявил, что жители оккупированного Крыма "видят экономический подъем".

      Ранее: Медведев признал, что санкции из-за аннексии Крыма болезненно ударили по России

      По словам российского политика, все действия правительства РФ направлены на "улучшение ситуации в Крыму".

      Подобная политика никоим образом не сможет повлиять на прошлые выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны ЕС,
      – сказал он.

      Заметим, что в санкционный список попали 7 человек, которые причастны к проведению в сентябре 2019 года незаконных региональных выборов на полуострове.

      Что известно о так называемых "местных выборах" в Крыму?
      8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир таких "выборов" не признали.

      Кто попал в санкционный список ЕС:

      • Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";
      • Юрий Гоцанюк – так называемый "председатель Совета министров Крыма";
      • Екатерина Алтабаева – так называемая "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а теперь "заместитель" председателя в этом ведомстве оккупантов.
      • С. Даниленко;
      • Л. Бачова;
      • К. Перкова;
      • В. Немуова.

      Справка. ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Пока в санкционный список ЕС против России внесены 177 человек и 44 компании.

      Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Евросоюз Новости политики Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Санкции Украина – Россия
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