Очередной раунд агонии от ЕС, – в Кремле нагло отреагировали на санкции против РФ

Евросоюз расширил санкции против России, которая незаконно оккупировала украинский Крым. Однако в Кремле считают, что расширенные санкции никак не повлияют на аннексию полуострова.

Российский депутат Юрий Швыткин в комментарии пропагандистскому каналу заявил, что жители оккупированного Крыма "видят экономический подъем".

Ранее: Медведев признал, что санкции из-за аннексии Крыма болезненно ударили по России

По словам российского политика, все действия правительства РФ направлены на "улучшение ситуации в Крыму".

Подобная политика никоим образом не сможет повлиять на прошлые выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны ЕС,

– сказал он.

Заметим, что в санкционный список попали 7 человек, которые причастны к проведению в сентябре 2019 года незаконных региональных выборов на полуострове.

Что известно о так называемых "местных выборах" в Крыму?

8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир таких "выборов" не признали.

Кто попал в санкционный список ЕС:

Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";

Юрий Гоцанюк – так называемый "председатель Совета министров Крыма";

Екатерина Алтабаева – так называемая "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а теперь "заместитель" председателя в этом ведомстве оккупантов.

С. Даниленко;

Л. Бачова;

К. Перкова;

В. Немуова.

Справка. ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Пока в санкционный список ЕС против России внесены 177 человек и 44 компании.



Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям.