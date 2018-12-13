"Черкасские Мавпы" распрощались с тренером

Баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" остался без одного из своих тренеров.

По согласию сторон "Черкасские Мавпы" прекратили сотрудничество с Сергеем Кирланом, информирует официальный сайт команды.

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Специалист пришел в "Черкасские Мавпы" в августе этого года и работал помощником Максима Михельсона. Он помог команде квалифицироваться в главную сетку Кубка Европы FIBA и стартовать в чемпионате Украины.

Следовательно, функции помощника Максима Михельсона будет исполнять Николай Кирсанов, который до этого был тренером по индивидуальной подготовке.

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