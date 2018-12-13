"Черкасские Мавпы" распрощались с тренером
Баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" остался без одного из своих тренеров.
По согласию сторон "Черкасские Мавпы" прекратили сотрудничество с Сергеем Кирланом, информирует официальный сайт команды.
Читайте также: "Днепр" в напряженном матче одолел "Киев-Баскет", "Политехник" победил "Черкасских Мавп"
Специалист пришел в "Черкасские Мавпы" в августе этого года и работал помощником Максима Михельсона. Он помог команде квалифицироваться в главную сетку Кубка Европы FIBA и стартовать в чемпионате Украины.
Следовательно, функции помощника Максима Михельсона будет исполнять Николай Кирсанов, который до этого был тренером по индивидуальной подготовке.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM3 августа 2012 , 20:01
Вах, скорее всего, будет спарринг-партнером Поветкина, - Boxingnews23 августа 2013 , 11:39
Игрок "Сент-Этьена" провел ночь с украинскими пограничниками10 декабря 2014 , 15:26
Как выглядела бы украинская политическая реклама, посвященная матчу Украина - Испания (ФОТО)13 октября 2015 , 18:00