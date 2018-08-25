"Черкасские Мавпы" усилились американским легионером

Баскетбольный клуб "Черкасские Мавпы" усилил свой состав первым легионером в нынешнее межсезонье. Им стал американский атакующий защитник Брэндон Янг.

Об этом сообщает официальный сайт черкасского клуба.

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Янг завершил прошлый сезон в Греции, где играл за "Kolossos". В 12 играх чемпионата он набирал в среднем 11,2 очка, реализовывая 37,5% дальних бросков и 53,8 % двухочковым. До переезда в Грецию он также выступал в Ливане за "Champville", где набирал 14,3 очка за игру в 16 матчах. В Швейцарии в 2017 году выиграл чемпионат и кубок страны.

Ранее "Черкасские Мавпы" продолжили сотрудничество с Кольченко, Коневым, Липовцевим, Бояркиным, с воспитанниками клуба Ткаченко, Скапинцевым и Русловым, а также вернули в свои ряды Чумакова.

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