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      "Черкасские Обезьяны" и "Киев-Баскет" жаждут реванша у соперников: анонс субботний матчей

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      "Черкасские Обезьяны" и "Киев-Баскет" жаждут реванша у соперников: анонс субботний матчей

      В субботу, 10 ноября, Суперлига Пари-Матч порадует болельщиков двумя интересными противостояниями: "Черкасские Обезьяны" будут принимать на своей площадке "Химик", а "Киев-Баскет" дома сыграет с "Одессой". Хозяева этих матчей в прошлый раз проиграли своим соперникам и теперь у них будет отличный шанс взять реванш.

      Впрочем, задача будет не из простых. "Киев-Баскет" встретится с одесситами после матча с "Химиком", тогда как матч команды из Южной Пальмиры с "Черкасскими Обезьянами" был перенесен. Это было сделано, чтобы разгрузить график чемпионов Украины, ведь они параллельно выступают в еврокубках. К тому же, "Одесса" успела усилиться Климом Артамоновым, который стартовый отрезок сезона провел в Черкассах.

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      Будем стараться сыграть более "широким" составом и сделать акцент на защиту. Считаю, что с "Одессой" мы в прошлый раз пропустили много легких очков. Впереди еще много работы, потому что есть ошибки, как индивидуальные, так и коллективные. У одесситов сильная команда, хорошо укомплектованная, в том числе и иностранцами, но много игроков в команде все же новые. Проводить параллели с предыдущим нашим матчем не стоит, каждая игра сейчас не похожа на предыдущую. Пока что идет период подготовки", – заявил главный тренер БК "Киев-Баскет" Евгений Мурзин.

      Потеря Артамонова скажется и на "Черкасских Обезьянах", которые пока лишь нащупывают свою игру в Суперлиге Пари-Матч – на счету команды всего одна победа в чемпионате и столько же в Europe Cup. Действующий чемпион Украины пока что забросил меньше всех очков во внутреннем первенстве, правда и матчей у "Черкасских Обезьян" было меньше, чем у других команд.

      "Думаю, с "Черкасскими Обезьянами" будет интересный и зрелищный матч, с обилием борьбы. Не исключаю, что все будет решаться на последних секундах, как это сейчас часто бывает в Суперлиге Пари-Матч. Сделаем ставку на командную игру", – рассказал главный тренер БК "Химик" Виталий Степановский.

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      Без всяких сомнений, у всех команд-соперниц в этих матчах не будет недостатка мотивации. Каждая из них настроена на победу и готова бороться до финальной сирены. Поэтому болельщики могут смело рассчитывать на захватывающую борьбу и отличное зрелище на обеих площадках.

      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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