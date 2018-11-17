"Черкасские Обезьяны" прервали серию поражений в Суперлиге

"Запорожье" на домашней площадке уступило действующим чемпионам "Черкасским Мавпам", которые до этого матча потерпели пять поражений подряд в национальном первенстве.

"Запорожье" – "Черкасские Обезьяны" 90:93 (26:16, 14:25, 30:30, 20:22)

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Первая четверть полностью осталась за хозяевами. Запорожцы спокойно набирали свои очки в нападении и имели преимущество на щитах, в то время как "Обезьяны" больше боролись с собой, чем с соперником, совершив 10 потерь уже за стартовую четверть и получив двусмысленный дефицит еще в середине десятиминутки.

Но во второй четверти гостям удалось перевернуть все с ног на голову. Команда Максима Михельсона сделала рывок 17: 5, главными инициаторами которого стали Кольченко и Янг. Черкащане прибавили в защите и уже заставляли ошибаться запорожцев. Подопечные Валерия Плеханова растеряли преимущество и на большой перерыв ушли за одного очка отставание.

В третьей четверти была равная борьба и мало защиты — на двоих соперники набрали 60 баллов, разделив очковый задел пополам. У хозяев хороший отрезок в нападении провел Трент, набравший 11 очков за десятиминутку. Но своевременный ответ Ткаченко, который набрал 5 очков подряд, и результативный проход Янга позволили "Обезьянам" перед заключительным 10-минутным отрезком игры получить символическое одно очко преимущества.

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Запорожцы имели небольшой отрыв во время первой части заключительной четверти, однако "Обезьяны" в очередной раз в этом матче сумели достать соперника. Ключевыми стали точные трехочковые от Арнетта и Янга, которые дали гостям 6 очков отрыва за две минуты до конца матча. Кондарков пытался спасти хозяев, попав дальний, однако Коукли один в один обыграл Хилла под корзиной, а Янг попал оба штрафных, поставив точку в этой игре.

Таким образом, "Черкасские Обезьяны" прервали серию из 5 поражений подряд в Суперлиге Пари-Матч и взяли реванш в Запорожье, выиграв выездной матч со счетом 93:90.

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