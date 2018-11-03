"Черкасские Обезьяны" проиграли четвертый матч подряд в чемпионате

В субботу, 3 ноября, ""Черкасские Обезьяны" на собственной площадке принимали "Киев-Баскет". Именно в игре против киевлян "Обезьяны" одержали свою единственную победу в чемпионате. На этот раз столичные баскетболисты взяли реванш.

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В дебюте игры команды фактически отказались от командного нападения, сконцентрировавшись на индивидуальной игре. Оба коллектива далеко не идеально действовали в защите и уже в первой половине сделали 23 потери на двоих – 13 у "Обезьян", 10 у "Киева". В целом первая половина была равной: стартовую четверть лучше провели хозяева, а во второй в нападении проснулись киевляне, которые сделали рывок 15:5 и набрали 28 очков за десятиминутку, получив 4 балла преимущества перед большим перерывом. Удачная половина третьей четверти, в том числе 10 очков от Крика позволили гостям сделать еще один рывок и получить двойное преимущество перед заключительной десятиминуткой.

Очень вовремя в концовке в составе "Обезьян" включился Коукли, чья взрывная игра в краске помогла хозяевам выровнять игру. "Обезьяны" продолжали погоню в течение четвертой четверти и под занавес основного времени команде Михельсона удалось сравнять счет. Хладнокровное попадание Отверченко из-за дуги и два балла Скапинцева в краске – счет равный 50 секунд до конца матча. Однако уже в следующей атаке киевляне вернули себе лидерство Петров удачно воспользовался изоляцией и сделав фирменный разворот под корзиной снова вывел гостей вперед. Похожей атакой ответили уже "Обезьяны", однако неуверенный бросок героя второй половины Коукли накрыл еще один топ-игрок матча Крик.

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Затем были два точных штрафных от того же Крика после тактических фолов хозяев и точный трехочковый Кольченко, который оставил 1 очко преимущества и владения для "Киев–Баскет" за 5 секунд до конца матча. После тайм-аута мяч снова оказался у Крика, на котором вновь сфолили, американец, в свою очередь, попал оба штрафных и принес "Киев–Баскета" выездную победу над чемпионом. Ткаченко кидал с середины площадки на овертайм, его попытка была близкой, но неточно – 80:77 в пользу гостей.

Черкасские Обезьяны – Киев–Баскет 77:80 (17:11, 18:28, 17:21, 25:20)