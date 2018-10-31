"Черкасские Обезьяны" разгромили "Сятуа" в Кубке Европы ФИБА, "Днепр" потерпел третье поражение

В домашней встрече группового этапа Кубка Европы ФИБА "Черкасские Обезьяны" уверенно обыграли румынский "Стяуа". А вот "Днепр" проиграл на выезде в Финляндии "Катаи".

"Черкасские Обезьяны" – "Стяуа" 90:64 (19:17, 24:20, 20:16, 27:11)

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Обе команды начали еврокубковую игру в Черкассах в большей степени с защитных действий, ведь первые баллы были набраны капитаном "Обезьян" Александром Кольченко уже на второй минуте игры. После данка Чумакова украинцы начали играть несколько раскованнее, а три балла от того же Кольченко только добавили уверенности хозяевам. Однако, ближе к завершению периода "Стяуа" усилиями своих лидеров сумели догнать черкасский клуб и даже выйти вперед.

Во втором периоде некоторое время на паркете продолжились "качели", когда команды по очереди захватывали лидерство. Результативность обоих коллективов несколько выросла – Черкассы наконец попали дальние, а румыны отвечали с прохода под кольцо. Равная игра продолжалась до середины периода, когда усилиями все того же Коукли, которому помогали Скапинцев, Кольченко и Брэндон Янг – именно "Обезьяны" организовали мини-рывок и, соответственно, имели преимущество перед большим перерывом – 43:37.

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В третьей четверти "Черкасские Обезьяны" продолжили доминировать на паркете в ДС "Строитель". Великолепная игра Коукли и Чумакова позволила украинской команде увеличить разницу в счете до 10 баллов по итогам третьего периода.

В заключительной части встречи команда из Черкасс нашла свой дальний бросок, и именно попадания Отверченко и Чумакова дали старт рывку хозяев, которые в середине периода уже имели двадцати очковое преимущество. После этого "бело-черные" помня о разнице в счете довели встречу до закономерной и такой ожидаемой победы.

"Катая" – "Днепр" 84:77 (18:18, 15:12, 26:24, 25:23)

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Гости начали встречу довольно сосредоточенно. Первым попаданием своей команды Закурдаев трехочковым вывел днепрян вперед после результативной атаки соперника. До последних секунд украинцы держали минимальное преимущество в счете. Закурдаев реализовал ещё одну дальнюю попытку из двух, став самым результативным в команде за первые 10 минут. Под конец четверти "Днепр" растерял преимущество в реализации и подборах, позволив хозяевам сравнять счет.

С началом второй 10-минутки уже финские баскетболисты заставляли украинских догонять себя. Но днепряне также далеко соперника не отпускали. В итоге за первую половину матча разница в счете составила 3 ​​очка в пользу хозяев. В результативности атак был практически паритет. Игроки Днепра сделали на два подбора в защите больше. Наиболее заметной было преимущество хозяев в реализации трехочковых: 5 из 18 попыток против 2/11 у Днепра.

Третья 10-минутка окончательного ответа о судьбе поединка не дала. Хозяева пытались увеличить преимущество. Иногда выходили вперед на 7 очков, но окончательно взять игру под свой контроль не смогли. Пятиочковая разница перед заключительной четвертью оставляла вопрос открытым.

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Начало последней части поединка начался неприятной потерей Ревзина. Хозяева использовали возможность: Симпсон забил из-за дуги. Хозяева постепенно пошли в отрыв. Впоследствии тот же Симпсон еще несколько раз попал с дальней дистанции. В итоге хозяева почти вдвое превзошли гостей за трехочковыми. Компенсировать это отставание днепрянам не нашлось чем. В итоге третье поражение в трех матчах.

В следующем поединке "Днепр" сыграет 7 ноября дома против "Левски".

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