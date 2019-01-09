"Черкасских Мавп" дисквалифицировали из Кубка Украины по баскетболу

5 января "Черкасские Мавпы" проиграли матч-ответ Кубка Украины "Киев-Баскет", но по сумме двух матчей прошли в Финал четырех. Однако в этом матче было зафиксировано нарушение регламента (выход на площадку одновременно четырех легионеров вместо максимально разрешенных трех) и киевский клуб обратился с жалобой.

9 января в Киеве Директорат Чемпионата Украины рассмотрел обращение БК "Киев-Баскет" о нарушении в матче. Выслушав доводы сторон, Директорат принял решение применить к "Черкасским Мавпам" санкции, а именно причислить черкасскому клубу поражение с лишением права дальнейшего участия в турнире.

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"Ошибка тренерского штаба действительно имела место. Но решение столь жесткое, что оно не соответствует самому нарушению. Это, во-первых. Во-вторых, это общее нарушение – тренерский штаб "Черкасских обезьян", судьи протокола, который не имел права выпускать игрока . Это его обязанность была – остановить выход на площадку четвертого легионера, и, конечно, главного судьи, который должен прекратить нарушение, если уж произошла ошибка судьи протокола. Но дело в том, что игрок вышел, он играл некоторое время, затем судья не выполнил требования правил проведения чемпионата и Кубка Украины, не остановил игру и не дал тренеру наказания. А мы считаем, что за этот проступок тренер должен быть наказан, как указано в правилах – техническим фолом В-1 и игра должна продолжаться. И изменений в результате игры или каких-то других моментов в принципе не должно было произойти", – заявил после решения о дисквалификации директор "Черкасских Мавп" Владимир Гриценко.

Таким образом, стали известны все участники Финала четырех Кубка Украины: "Одесса", "Киев-Баскет", "Днепр" и "Политехник".

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