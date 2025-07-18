Нанес 30 ударов ножом: в Черкасской области 15-летнего парня подозревают в убийстве пенсионера
- В Черкасской области задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 68-летнего мужчины.
- Подросток нанес мужчине более 30 ударов ножом во время конфликта, возникшего за рюмкой, затем остался ночевать в доме и похитил личные вещи погибшего.
- Правоохранители задержали несовершеннолетнего, собрала вещественные доказательства и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве, что предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
В Черкасской области полицейские задержали 15-летнего парня. Его подозревают в убийстве знакомого пожилого мужчины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.
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Что известно об убийстве в Черкасской области
Правоохранители рассказали, что в полицию 16 июля обратилась жительница села Матусов, что на Черкасщине, которая сообщила, что ее знакомый, 68-летний мужчина, длительное время не выходит на связь, а его дом закрыт изнутри.
По адресу вызова выехал полицейский офицер, который обнаружил тело хозяина с признаками насильственной смерти. Для документирования события прибыла следственно-оперативная группа.
В ходе следственно-оперативных мероприятий полиция установила, что к преступлению причастен 15-летний знакомый погибшего.
Подросток пришел к потерпевшему, чтобы договориться о выполнении строительных работ. Вместе они сели за рюмку и во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку. Парень схватил нож и нанес им мужчине более 30 ударов. От нанесенных травм потерпевший скончался,
– говорится в сообщении полицейских.
Полиция установила подозреваемого в убийстве пожилого мужчины в Черкасской области / Фото полиции Черкасской области
Злоумышленник после содеянного остался в доме. Парень переночевал, а утром похитил личные вещи погибшего хозяина и покинул место происшествия.
Полицейские уже собрали вещественные доказательства и задержали несовершеннолетнего в процессуальном порядке. Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.