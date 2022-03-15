Об этом около 03:40 часов 15 марта сообщили в Киевской городской государственной администрации, а также написали украинские средства массовой информации.

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Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

– отметили в КГГА.

В то же время СМИ указали, что сирены воют в Черкассах, Чернигове, Десне, Прилуках, Остере, Смеле, Пирятине, Нежине и Кропивницком. Граждан призывают находиться в убежищах ожидая дальнейших инструкций.