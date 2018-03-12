"Черная Пантера" может возглавить список самых кассовых фильмов 2018 года

Фильм "Черная Пантера", который сняли на киностудии Marvel, собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. При этом бюджет киноленты составил около 200 миллионов долларов.

Известно, что миллиардную сумму фильм набрал на 26-й день проката, передает ВВС.

В увлекательном фильме про вымышленную африканскую державу Ваканда, которая владеет самыми современными технологиями на планете, сыграли: обладательница премии "Оскар" Люпита Нионго, Чедвик Боузман, Майкл Бекари Джордан, Дэниэл Калуя, Форест Уитакер и Мартин Фримен. Кинолента вышла очень колоритной, потому что немало актеров, да и сам режиссер Райан Куглер – афроамериканцы. Фильм уже называют переломным в американской киноиндустрии.

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Сейчас работа уже получила немало лестных отзывов. В частности, об успешном фильме рассказала бывшая первая леди США Мишель Обама.

Благодаря вам молодежь наконец увидит на большом экране супергероев, которые похожи на нее. Мне понравился этот фильм, и я знаю, что он будет вдохновлять людей разного происхождения собраться с силами и найти смелость быть героями своих собственных историй,

– отметила жена Барака Обамы.

Кроме того, одобрительный отзыв написал эксперт по вопросам киноиндустрии Джефф Бок.

"Я думаю, что это динамика падения стены. Если брать во внимание "Черную пантеру", ни одна студия не может сказать снова: "О, "черные" фильмы не показывают в других странах, заинтересованность за рубежом будет минимальной", – заявил Джефф Бок.

По информации сайта IMDB, всего лишь 33 фильма в истории кинематографа собрали в прокате более 1 миллиарда долларов. В основном это были истории о супергероях.

Смотрите видео трейлер "Черная пантера":