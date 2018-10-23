Главная распродажа года Черная пятница (Black Friday) обычно приходится на последние числа ноября. В 2018 году она стартует 23 ноября с 00:01.

Именно в ночь с 23 на 24 ноября в магазинах люди будут охотиться на скидки на различные товары вплоть до 90 процентов, поэтому для многих это хорошая возможность купить дешевле подарки друзьям и близким к рождественским и новогодним праздникам.

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В этот день цену снизят в торговых центрах, интернет-магазинах и брендовых бутиках.

Черная пятница – совершенно новое явление для Украины и пришло к нам из США вместе с Хэллоуином, так как их отмечают примерно в один период.

В Америке – это целая традиция, когда люди проводят всю ночь перед супермаркетами, чтобы успеть первыми сгрести побольше товаров. Очень часто люди травмируются в давке.

В Украине Черная пятница проходит значительно скромнее, и большинство скидок обещают интернет магазины.