22:55
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика

      236 Читати новину українською
      Черная пятница 2018 в Украине и мире: какие будут скидки
      Черная пятница 2018 в Украине и мире: какие будут скидки / 24 канал

      Главная распродажа года Черная пятница (Black Friday) в 2018 году приходится в ночь с 23 на 24 ноября. В каких странах скидки в Черную пятницу будут крупнейшими и сколько смогут сэкономить украинцы – далее в инфографике.

      Чорная пятница в 2018 году начнется в 23:59 четверга, 23 ноября, по киевскому времени. То есть, в ночь с 23 на 24 ноября практически во всех магазинах будут огромные скидки и невероятное количество народа.

      Читайте также: Черная пятница в Украине, США и Европе: где искать выгодные скидки и распродажи

      В этот день цены на товары снизят в торговых центрах, интернет-магазинах и брендовых бутиках. Черная пятница славится значительными скидками, достигающими 80-90%. Найти такие скидки сложно, к тому же, количество такого товара может быть очень ограничено. Но найти выгодные предложения по покупке одежды, электроники, обуви или других товаров – вполне реально.

      Хоть в Украине Черная пятница еще приживается, но уже более 30% украинцев готовы "охотиться" за скидками. Об этом свидетельствует исследование от Black Friday Global, в котором приняли участие 12 000 человек из 55 стран мира.

      В среднем украинец планирует потратить 2 975 гривен. Средняя скидка в Украине составляет 66%, таким образом, тот, кто решить совершать покупки в этот день, сможет сэкономить аж 5 775 гривен!

      К слову, именно в Украине от Черной пятницы можно получить одну из наибольших выгод в мире. Первое место в этом рейтинге занимает США – 68%, второе – Украина с 66%, а замыкает тройку лидеров Канада – тоже 66%.

      Более "скромные" скидки в России (58%), Италии (54%) и Германии (54%). Среднестатистическая скидка для всего мира составила 55%. Более подробно – смотрите в инфографике.

      Черная пятница 2018: скидки в Украине и мире

      Теги: LifeStyle Новости Украины Деньги Публикации Традиции Инфографика
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      сегодня , 22:00 На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      Ольга Бродська
      Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      сегодня , 21:30 Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      сегодня , 21:00 Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      сегодня , 20:30 Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      Артем Овдієнко
      Как экономить газ и тепло: 20 доступных способов
      сегодня , 20:02 Как экономить газ и тепло: 20 доступных способов
      Яніна Ткачук
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Как празднуют День Европы в Украине
       11 мая 2017 , 18:32
      Россия в очередной раз присвоила славу Украины: на этот раз футбольную
       1 июня , 06:54
      Как проводят время футболисты сборной Украины после позора на Евро-2016
       2 июля 2016 , 20:20
      "Недавно он "сидел на чемоданах", а сейчас стал героем Рима". Матч Рома – Шахтер в обзоре итальянских СМИ
       14 марта , 11:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук