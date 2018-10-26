Главная распродажа года Черная пятница (Black Friday) в 2018 году приходится в ночь с 23 на 24 ноября. В каких странах скидки в Черную пятницу будут крупнейшими и сколько смогут сэкономить украинцы – далее в инфографике.

Чорная пятница в 2018 году начнется в 23:59 четверга, 23 ноября, по киевскому времени. То есть, в ночь с 23 на 24 ноября практически во всех магазинах будут огромные скидки и невероятное количество народа.

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В этот день цены на товары снизят в торговых центрах, интернет-магазинах и брендовых бутиках. Черная пятница славится значительными скидками, достигающими 80-90%. Найти такие скидки сложно, к тому же, количество такого товара может быть очень ограничено. Но найти выгодные предложения по покупке одежды, электроники, обуви или других товаров – вполне реально.

Хоть в Украине Черная пятница еще приживается, но уже более 30% украинцев готовы "охотиться" за скидками. Об этом свидетельствует исследование от Black Friday Global, в котором приняли участие 12 000 человек из 55 стран мира.

В среднем украинец планирует потратить 2 975 гривен. Средняя скидка в Украине составляет 66%, таким образом, тот, кто решить совершать покупки в этот день, сможет сэкономить аж 5 775 гривен!

К слову, именно в Украине от Черной пятницы можно получить одну из наибольших выгод в мире. Первое место в этом рейтинге занимает США – 68%, второе – Украина с 66%, а замыкает тройку лидеров Канада – тоже 66%.

Более "скромные" скидки в России (58%), Италии (54%) и Германии (54%). Среднестатистическая скидка для всего мира составила 55%. Более подробно – смотрите в инфографике.

Черная пятница 2018: скидки в Украине и мире