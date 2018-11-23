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      Черная пятница на рынке недвижимости: что предлагают застройщики

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      Черная пятница 2018 на рынке недвижимости в Украине
      Черная пятница 2018 на рынке недвижимости в Украине / Коллаж из соцсетей

      Черная пятница – это распродажи не только в магазинах обуви, одежды или косметики. Многие застройщики, чтобы привлечь покупателей, также устраивают распродажи квадратных метров в последние дни ноября.

      Похоже, к Черной пятнице 2018 застройщики подготовились не хуже других.

      Читайте также: Жилье в новостройках Киева: сколько стоит квадратный метр на первичном и вторичном рынках

      Привлекательные скидки предлагают в новостройках практически по всей территории Украины.

      Какими акциями можно воспользоваться на рынке недвижимости в разных городах Украины.

      Черная пятница 2018 на рынке недвижимости Украины
      Город Условия Жилой комплекс, застройщик Срок действия
      Киев Скидка 15% на все квартиры при условии 100% оплаты ЖК Busov Hill, ТОВ "Житлобудинвест" До 30 ноября включно
      Киев Скидки 20% на паркоместа и 50% на хозяйственные помещения 7 жилых комплексов, корпорация "УКРБУД" До 30 ноября
      Киев Скидка 8% на последние квартиры в день "Черной пятницы" ЖК Smart Plaza Obolon, A Development Тольки 23 ноября
      Киев Скидка 16% на любую квартиру ЖК White Lines, A Development Только 23 ноября
      Киев Дополнительная скидка 5% на акционные квартиры ЖК "Метрополис", группа компаний DIM С 19 до 23 ноября
      Киев Дополнительная скидка 18% при 100% оплате ЖК "А52", группа компаний DIM С 19 до 23 ноября
      Киев Скидки 16% на двухуровневые квартиры ЖК "Автограф", группа компаний DIM С 19 до 23 ноября
      Киев Скидки:
      7% на 1-комнатные
      10% на 2-комнатные
      15% на 3-комнатные квартиры      		 ЖК Henesi House,
      ЖБК "Нагірна, 18/16"      		 До 25 ноября
      Киев Скидка 20% на 20 квартир ЖК "Лебединый", Perfect Group До 23 ноября
      Киев Скидка 20% на 5 квартир ЖК "Вудсторія", Perfect Group До 23 ноября
      Киев Скидки до 13% на будь-яку квартиру ЖК Respublika (Республіка), KAN Development Только 23 ноября
      Киев Скидка 8% на 30 квартир ЖК "Файна Таун", KAN Development Только 23 ноября
      Киев Скидкаот 7 до 12% в зависимости от суммы первого взноса ЖК "Комфорт Таун", KAN Development Только 23 ноября
      Киев Скидки:
      $4787 на квартиру 54,3 кв м
      $5950 на две квартиры 67,5 кв. м      		 ЖК Standard One, KDD Engineering С 22 До 30 ноября
      Киев Дополнительная Скидка при 100% оплате:
      10 000 грн – для 1-комнатных квартир;
      20 000 грн – для 2-комнатных квартир;
      30 000 грн – для 3-комнатных квартир      		 ЖК "Зенит", ТОВ "Зенит Груп" С 22 До 30 ноября
      Киев Скидки до 10% ЖК NAVIGATOR, корпорация "ДБК-ЖИТЛОБУД" Только 23 ноября
      Киевская область Квартира в готовой секции с первым взносом 29% и беспроцентное рассрочка на год ЖК Millennium State, БК R-BUILDING С 23 До 30 ноября
      Киевская область Снижение стоимости кв м на 200-1200 грн при 100% оплате ЖК "Чайка", девелоперская компания "ОМОКС" С 19 до 23 ноября
      Киевская область Скидка 5% на первоначальный взнос в размере 50% от суммы 5 коттеджных городков, компания Evrodim С 23 до 25 ноября
      Киевская область Рассрочка нового формата – первый взнос 4% от стоимости квартиры ЖК "Идилика" (Idilika), Bricks development С 23 до 25 ноября
      Киевская область Скидки:
      200 грн на кв м – при 90-100% оплате;
      150 грн на кв м – при 70-80% оплате;
      100 грн на кв. м - при 50% оплате      		 5 жилых комплексов,
      "ОРЛАН-ИНВЕСТ ГРУП"      		 С 23 До 30 ноября
      Киевская область Скидки от 20 000 до 80 000 грн на акции квартиры

      ЖК Bavaria city, БК KM Group

      		 До 23 ноября
      Одесса Скидки до 10% на всю недвижимость в комплексе ЖК AQUA MARINE, девелоперская компания Odecom Development С 23 до 25 ноября
      Одесса Скидки на все квартиры до 15% Микрорайон "Таировские сады", девелоперская компания Odecom Development С 23 до 25 ноября
      Ровно Скидка до 47 000 дол при купівлі квартири ЖК ECO HOUSE С 21 до 24 ноября
      Черновцы Скидка до 5600 грн за кв м ЖК "Панда", CITY OF DREAMS Только 23 ноября
      Теги: Новости Украины Новости Киева Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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