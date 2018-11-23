Черная пятница на рынке недвижимости: что предлагают застройщики
Черная пятница – это распродажи не только в магазинах обуви, одежды или косметики. Многие застройщики, чтобы привлечь покупателей, также устраивают распродажи квадратных метров в последние дни ноября.
Похоже, к Черной пятнице 2018 застройщики подготовились не хуже других.
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Привлекательные скидки предлагают в новостройках практически по всей территории Украины.
Какими акциями можно воспользоваться на рынке недвижимости в разных городах Украины.
|Город
|Условия
|Жилой комплекс, застройщик
|Срок действия
|Киев
|Скидка 15% на все квартиры при условии 100% оплаты
|ЖК Busov Hill, ТОВ "Житлобудинвест"
|До 30 ноября включно
|Киев
|Скидки 20% на паркоместа и 50% на хозяйственные помещения
|7 жилых комплексов, корпорация "УКРБУД"
|До 30 ноября
|Киев
|Скидка 8% на последние квартиры в день "Черной пятницы"
|ЖК Smart Plaza Obolon, A Development
|Тольки 23 ноября
|Киев
|Скидка 16% на любую квартиру
|ЖК White Lines, A Development
|Только 23 ноября
|Киев
|Дополнительная скидка 5% на акционные квартиры
|ЖК "Метрополис", группа компаний DIM
|С 19 до 23 ноября
|Киев
|Дополнительная скидка 18% при 100% оплате
|ЖК "А52", группа компаний DIM
|С 19 до 23 ноября
|Киев
|Скидки 16% на двухуровневые квартиры
|ЖК "Автограф", группа компаний DIM
|С 19 до 23 ноября
|Киев
|Скидки:
7% на 1-комнатные
10% на 2-комнатные
15% на 3-комнатные квартиры
|ЖК Henesi House,
ЖБК "Нагірна, 18/16"
|До 25 ноября
|Киев
|Скидка 20% на 20 квартир
|ЖК "Лебединый", Perfect Group
|До 23 ноября
|Киев
|Скидка 20% на 5 квартир
|ЖК "Вудсторія", Perfect Group
|До 23 ноября
|Киев
|Скидки до 13% на будь-яку квартиру
|ЖК Respublika (Республіка), KAN Development
|Только 23 ноября
|Киев
|Скидка 8% на 30 квартир
|ЖК "Файна Таун", KAN Development
|Только 23 ноября
|Киев
|Скидкаот 7 до 12% в зависимости от суммы первого взноса
|ЖК "Комфорт Таун", KAN Development
|Только 23 ноября
|Киев
|Скидки:
$4787 на квартиру 54,3 кв м
$5950 на две квартиры 67,5 кв. м
|ЖК Standard One, KDD Engineering
|С 22 До 30 ноября
|Киев
|Дополнительная Скидка при 100% оплате:
10 000 грн – для 1-комнатных квартир;
20 000 грн – для 2-комнатных квартир;
30 000 грн – для 3-комнатных квартир
|ЖК "Зенит", ТОВ "Зенит Груп"
|С 22 До 30 ноября
|Киев
|Скидки до 10%
|ЖК NAVIGATOR, корпорация "ДБК-ЖИТЛОБУД"
|Только 23 ноября
|Киевская область
|Квартира в готовой секции с первым взносом 29% и беспроцентное рассрочка на год
|ЖК Millennium State, БК R-BUILDING
|С 23 До 30 ноября
|Киевская область
|Снижение стоимости кв м на 200-1200 грн при 100% оплате
|ЖК "Чайка", девелоперская компания "ОМОКС"
|С 19 до 23 ноября
|Киевская область
|Скидка 5% на первоначальный взнос в размере 50% от суммы
|5 коттеджных городков, компания Evrodim
|С 23 до 25 ноября
|Киевская область
|Рассрочка нового формата – первый взнос 4% от стоимости квартиры
|ЖК "Идилика" (Idilika), Bricks development
|С 23 до 25 ноября
|Киевская область
|Скидки:
200 грн на кв м – при 90-100% оплате;
150 грн на кв м – при 70-80% оплате;
100 грн на кв. м - при 50% оплате
|5 жилых комплексов,
"ОРЛАН-ИНВЕСТ ГРУП"
|С 23 До 30 ноября
|Киевская область
|Скидки от 20 000 до 80 000 грн на акции квартиры
|
ЖК Bavaria city, БК KM Group
|До 23 ноября
|Одесса
|Скидки до 10% на всю недвижимость в комплексе
|ЖК AQUA MARINE, девелоперская компания Odecom Development
|С 23 до 25 ноября
|Одесса
|Скидки на все квартиры до 15%
|Микрорайон "Таировские сады", девелоперская компания Odecom Development
|С 23 до 25 ноября
|Ровно
|Скидка до 47 000 дол при купівлі квартири
|ЖК ECO HOUSE
|С 21 до 24 ноября
|Черновцы
|Скидка до 5600 грн за кв м
|ЖК "Панда", CITY OF DREAMS
|Только 23 ноября
Источник: 24 канал
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