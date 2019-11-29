Черная пятница на Харьковщине: неизвестные взорвали банкомат и похитили 2 миллиона гривен

Ночью 29 ноября в Первомайске самодельной взрывчаткой взорвали банкомат. Он был расположен в Первомайском профессиональном лицее.

От взрыва банкомат разлетелся на щепки. Преступникам удалось забрать четыре кассеты с деньгами, в них было больше 2 миллионов гривен, сообщают в полиции Харьковщины.

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Банкомат от взрыва разлетелся на щепки/ npu.gov.ua

Специалисты-взрывотехники установили, что воры использовали самодельную взрывчатку. Никто не постраждал, но взрывная волна значительно повредила стеклянные двери и окна.



Взрывной волной повредило окна / npu.gov.ua

Личности преступников сейчас устанавливает полиция.

В Харькове ночью взорвали банкомат – смотрите видео с места происшествия