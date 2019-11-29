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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Черная пятница на Харьковщине: неизвестные взорвали банкомат и похитили 2 миллиона гривен

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      В Харькове ночью взорвали банкомат / npu.gov.ua

      Ночью 29 ноября в Первомайске самодельной взрывчаткой взорвали банкомат. Он был расположен в Первомайском профессиональном лицее.

      От взрыва банкомат разлетелся на щепки. Преступникам удалось забрать четыре кассеты с деньгами, в них было больше 2 миллионов гривен, сообщают в полиции Харьковщины.

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      Банкомат от взрыва разлетелся на щепки/ npu.gov.ua

      Специалисты-взрывотехники установили, что воры использовали самодельную взрывчатку. Никто не постраждал, но взрывная волна значительно повредила стеклянные двери и окна.


      Взрывной волной повредило окна / npu.gov.ua

      Личности преступников сейчас устанавливает полиция.

      В Харькове ночью взорвали банкомат – смотрите видео с места происшествия

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Харькова
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