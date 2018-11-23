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      "Черная пятница" в США закончилась стрельбой в торговом центре, есть убитый: видео

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      Стрельба в торговом центре в США
      Стрельба в торговом центре в США / globalnews.ca

      В американском городе Гувер (Алабама) в "черную пятницу", которая началась ночью 22 ноября, неизвестный открыл огонь в одном из торговых центров.

      Об этом сообщает NBC News

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      В результате действий стрелка ранения получили 18-летний парень и 12-летняя девочка. Однако некоторые СМИ сообщают о четырех раненых.

      Нападавшего полиция ликвидировала.

      Капитан полиции Грег Ректор отметил, что стрельба началась со стычки между двумя людьми. Тогда один из них достал оружие и выстрелил в другого.

      Пострадавших могло быть и больше. Учитывая "пятничные скидки", в торговом центре находились сотни людей. Но поскольку подобные случаи уже случались в "Черную пятницу", то администрация заранее позаботилась о безопасности покупателей. Так, со старта распродаж в ночь на 23 ноября возле торгового центра патрулировали полицейские.

      Теги: Новости США
      Источник: 24 Канал
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