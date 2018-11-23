"Черная пятница" в США закончилась стрельбой в торговом центре, есть убитый: видео

В американском городе Гувер (Алабама) в "черную пятницу", которая началась ночью 22 ноября, неизвестный открыл огонь в одном из торговых центров.

Об этом сообщает NBC News.

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В результате действий стрелка ранения получили 18-летний парень и 12-летняя девочка. Однако некоторые СМИ сообщают о четырех раненых.

Нападавшего полиция ликвидировала.

Someone posted this shooting in the mall at river riverchase Galleria in Hoover Alabama on Thanksgiving pic.twitter.com/3WczyXqu7A — NIKKI (@braxtonthings) 23 ноября 2018 г.

Капитан полиции Грег Ректор отметил, что стрельба началась со стычки между двумя людьми. Тогда один из них достал оружие и выстрелил в другого.

Multiple injuries in Alabama mall shooting; Suspect dead >>https://t.co/fPsQlA8fr1 pic.twitter.com/azRgpxSphK — WMC Action News 5 (@WMCActionNews5) 23 ноября 2018 г.

Пострадавших могло быть и больше. Учитывая "пятничные скидки", в торговом центре находились сотни людей. Но поскольку подобные случаи уже случались в "Черную пятницу", то администрация заранее позаботилась о безопасности покупателей. Так, со старта распродаж в ночь на 23 ноября возле торгового центра патрулировали полицейские.