16:58
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Черная помада и ирокез: 70-летняя Нина Матвиенко потрясла съемкой с Монатиком

637 Читати новину українською
Нина Матвиенко и Монатик
Нина Матвиенко и Монатик / JS

70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией в стиле панк. Ее партнером по съемке был популярный певец Монатик.

Звезды снялись для издания JS и показали модные и нетипичные образы. В частности, Матвиенко перевоплотилась в жизнерадостную британку в стиле панк: ирокез, розовые волосы, боевой макияж дополняли бунтарский лук.

Автором фотосессии стала Катя Николайчук, а за стиль отвечала Ира Лан.

Нина Матвиенко и Монатик​

Добавим, что 1 апреля во Дворце "Украина" в рамках концертного шоу "Вечер премьер" Монатик и Нина Матвиенко впервые представят совместную песню "Этот день".​

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Монатик
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Спецназовец: Донбасс для россиян – это полигон, они приезжают учиться воевать
сегодня, 16:01 Спецназовец: Донбасс для россиян – это полигон, они приезжают учиться воевать
Євгенія Мазур 257
Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
сегодня, 15:01 Мудрість євреїв: власна земля та власна воля – це значно цінніша річ, ніж вечеря в тюрмі
Дід Панас 691
Криптобизнес и закон: как и зачем регулировать криптовалюти
сегодня, 13:01 Криптобизнес и закон: как и зачем регулировать криптовалюти
Яніна Ткачук 117
Кум на мушке: почему ГПУ взялась за Медведчука
сегодня, 12:00 Кум на мушке: почему ГПУ взялась за Медведчука
Наталія Лебідь 922
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сегодня, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 1371
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук