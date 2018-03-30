Черная помада и ирокез: 70-летняя Нина Матвиенко потрясла съемкой с Монатиком
70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией в стиле панк. Ее партнером по съемке был популярный певец Монатик.
Звезды снялись для издания JS и показали модные и нетипичные образы. В частности, Матвиенко перевоплотилась в жизнерадостную британку в стиле панк: ирокез, розовые волосы, боевой макияж дополняли бунтарский лук.
Автором фотосессии стала Катя Николайчук, а за стиль отвечала Ира Лан.
Нина Матвиенко и Монатик
Добавим, что 1 апреля во Дворце "Украина" в рамках концертного шоу "Вечер премьер" Монатик и Нина Матвиенко впервые представят совместную песню "Этот день".
Источник: 24 Канал
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