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Пирог с черникой: рецепт приготовления нежного десерта

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Черничный пирог: рецепт приготовления пирога с черникой
Черничный пирог: рецепт приготовления пирога с черникой / unsplash

Пирог с черникой – это идеальный десерт как летом, так и зимой. Рецепт приготовления пирога довольно прост, а с начинкой вы можете смело экспериментировать! Как приготовить пирог из черники и как украсить десерт – далее в материале.

Рецепт пирога с черникой очень универсальный – летом вы можете использовать свежие ягоды, а зимой – замороженные или варенье. К тому же, в качестве начинки вы можете выбрать и другие ягоды, например, малину, вишню и тому подобное.

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Рецепт пирога с черникой

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею

Рецепт приготовления пирога с черникой

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 200 г сливочного масла;
– 1 стакан сметаны;
– 3/4 стакана сахара (коричневого);
– 3-3,5 стакана муки.

Для начинки:
– 1,5 стакана ягод (ежевики, черники, малины – по вашему желанию);
– 5 ст. л. сахара;
– 2 ст. л. крахмала;
– сахарная пудра.

Рецепт приготовления пирога с черникой:

1. Сахар разотрите с яйцами и маслом, добавьте сметану и тщательно вымешайте. Затем всыпьте порциями столько муки, чтобы получилось мягкое эластичное тесто. Разделите его на две части: большую (2/3) и меньшую (1/3).

2. Большую часть теста раскатайте и выложите на противень с бортиками. Поверх выложите ягоды ровным слоем, посыпьте их коричневым сахаром и крахмалом. Ягоды предварительно хорошо помойте и обсушите на бумажном полотенце. Если вы используете замороженные ягоды, то оставьте их размораживаться при комнатной температуре, а затем слейте сок.

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3. Из теста, что останется, нужно сделать верхнюю часть пирога. Самый популярный – это так называемая "решетка". Выглядит очень аппетитно! Для этого раскатайте тесто и нарежьте его на одинаковые длинные полоски. Выложите полосы поверх вашего пирога.

4. Поставьте пирог в духовку и выпекайте при 180°С 30-40 минут. Перед подачей полностью остудите, разрежьте и посыпьте сахарной пудрой.

Как украсить пирог с черникой

Конечно, вариантов украшения существует просто множество. Предлагаем несколько вариантов – техника изготовления у всех одна. Раскатываете тесто и вырезаете из них те фигурки, которые вам нужны. Главное, чтобы элементы не были слишком мелкими, ведь при выпечке они деформируются.

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Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пирог с черникой: оформление звездочками

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пирог с черникой: оформление звездочками

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пирог с черникой: оформление крошками

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пирог с черникой: оформление крошками

Пиріг з чорницею: рецепт приготування пирога з чорницею
Пирог с черникой: оформление по трафарету

Теги: Новости Украины LifeStyle Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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