Пирог с черникой: рецепт приготовления нежного десерта
Пирог с черникой – это идеальный десерт как летом, так и зимой. Рецепт приготовления пирога довольно прост, а с начинкой вы можете смело экспериментировать! Как приготовить пирог из черники и как украсить десерт – далее в материале.
Рецепт пирога с черникой очень универсальный – летом вы можете использовать свежие ягоды, а зимой – замороженные или варенье. К тому же, в качестве начинки вы можете выбрать и другие ягоды, например, малину, вишню и тому подобное.
Читайте также: Сезон черники: полезные свойства и вкусные сочетания
Рецепт пирога с черникой
Рецепт приготовления пирога с черникой
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 200 г сливочного масла;
– 1 стакан сметаны;
– 3/4 стакана сахара (коричневого);
– 3-3,5 стакана муки.
Для начинки:
– 1,5 стакана ягод (ежевики, черники, малины – по вашему желанию);
– 5 ст. л. сахара;
– 2 ст. л. крахмала;
– сахарная пудра.
Рецепт приготовления пирога с черникой:
1. Сахар разотрите с яйцами и маслом, добавьте сметану и тщательно вымешайте. Затем всыпьте порциями столько муки, чтобы получилось мягкое эластичное тесто. Разделите его на две части: большую (2/3) и меньшую (1/3).
2. Большую часть теста раскатайте и выложите на противень с бортиками. Поверх выложите ягоды ровным слоем, посыпьте их коричневым сахаром и крахмалом. Ягоды предварительно хорошо помойте и обсушите на бумажном полотенце. Если вы используете замороженные ягоды, то оставьте их размораживаться при комнатной температуре, а затем слейте сок.
Читайте также: Варенье из абрикосов: три легких рецепта приготовления
3. Из теста, что останется, нужно сделать верхнюю часть пирога. Самый популярный – это так называемая "решетка". Выглядит очень аппетитно! Для этого раскатайте тесто и нарежьте его на одинаковые длинные полоски. Выложите полосы поверх вашего пирога.
4. Поставьте пирог в духовку и выпекайте при 180°С 30-40 минут. Перед подачей полностью остудите, разрежьте и посыпьте сахарной пудрой.
Как украсить пирог с черникой
Конечно, вариантов украшения существует просто множество. Предлагаем несколько вариантов – техника изготовления у всех одна. Раскатываете тесто и вырезаете из них те фигурки, которые вам нужны. Главное, чтобы элементы не были слишком мелкими, ведь при выпечке они деформируются.
Читайте также: Варенье из лепестков роз: рецепты приготовления – традиционный, с цитрусовыми и медом
Пирог с черникой: оформление звездочками
Пирог с черникой: оформление звездочками
Пирог с черникой: оформление крошками
Пирог с черникой: оформление крошками
Пирог с черникой: оформление по трафарету