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"Чернигов – русский город": на Кремль ТВ в который раз присвоили украинскую историю

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В России присвоили украинский Чернигов
В России присвоили украинский Чернигов / Соцсети

"Философ" Александр Щипков утверждает, что Чернигов – русский город, такой же, как и Владимир, которые в свое время были частью Киевской Руси.

Такое заявление он сделал в эфире одного из российский так называемых религиозных каналов, который Кремль часто использует для распространения своей пропаганды.

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"В Украине объявили Илью Муромца украинцем. Сказали, что он родился не во Владимирской области, не во Владимирском крае, а в Чернигове. Чернигов – такой же русский город, как и Владимир. То есть им хочется, чтобы Илья Муромец был родом из Чернигова, пусть. Впрочем, историки опровергают это", – убеждает" ученый ".

Кроме того, он добавил, что украинцы постоянно хотят поделить "русский мир".

"Чернигов – русский город": смотрите на видео с 4:19

Напомним, 3 июля Владимир Путин подписал указы, по которым полки и дивизии армии России получили имена Львова, Нежина, Житомира. Кроме украинских городов, использовались также названия городов Беларуси и некоторых регионов Европы.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Чернигова Украина – Россия Новости России Российская пропаганда Новости культуры История
Источник: 24 канал
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