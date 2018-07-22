"Чернигов – русский город": на Кремль ТВ в который раз присвоили украинскую историю

"Философ" Александр Щипков утверждает, что Чернигов – русский город, такой же, как и Владимир, которые в свое время были частью Киевской Руси.

Такое заявление он сделал в эфире одного из российский так называемых религиозных каналов, который Кремль часто использует для распространения своей пропаганды.

Читайте также: "Ватника" привязали к столбу в Чернигове: все детали громкого инцидента

"В Украине объявили Илью Муромца украинцем. Сказали, что он родился не во Владимирской области, не во Владимирском крае, а в Чернигове. Чернигов – такой же русский город, как и Владимир. То есть им хочется, чтобы Илья Муромец был родом из Чернигова, пусть. Впрочем, историки опровергают это", – убеждает" ученый ".

Кроме того, он добавил, что украинцы постоянно хотят поделить "русский мир".

"Чернигов – русский город": смотрите на видео с 4:19