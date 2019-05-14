Чернигов, Ровно и Львов без горячей воды: как решает проблему местная власть

Десятки тысяч жителей городов Ровно и Чернигова остались без горячей воды. Причиной этого стали миллионные долги населения. Люди стали заложниками замкнутого круга, так как тарифы растут, а доходы нет. А часть горожан еще и лишилась субсидии.

Ровно

Все те, кто подключен к газовым котельным, а это 40 тысяч человек, живут без горячей воды.

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Тариф в Ровно составляет 105 гривен за кубометр, что является одним из наивысших в Украине. Жители областного центра задолжали тепловикам аж 230 миллионов гривен.

В этом году добавилась новая проблема. Монетизированных субсидий, которых выдали 25 миллионов гривен, дошла до нас только половина,

– объяснила пресс-секретарь "Ровнетеплоэнерго" Светлана Сирота.

Еще одна причина отключения горячей воды – подорожание газа. Еще с 1 мая "Нафтогаз" повысил тариф на 15%, но эту новую цену на голубое топливо для горожан до сих пор не учитывают. Поэтому "Ровнетеплоенерго" этим загоняет себя в банкротство, а потому не может дальше поставлять горячую воду.

Сейчас возможно помешает задолженность перед "Ровнетеплоэнерго". Если мы не будем иметь средств оплатить за газ, то хотим этого или нет, но нам отключат газ и технически подавать воду мы не сможем,

– рассказал технический директор "Ровнетеплоэнерго" Александр Ющук.



Александр Ющук

В Ровно работают две котельные на твердом топливе. Жители 26 домов рядом с ними получают горячую воду. И ровенские тепловики планируют полностью отказаться от газа. Еще 32 котельные хотят перевести на альтернативное топливо, но на это нужно время. А пока горячую воду десяткам тысяч абонентов не будут подавать до тех пор, пока должники не рассчитаются.

Чернигов

В начале месяца без горячей воды остались почти полтысячи многоэтажных домов, а это жители 39 тысяч квартир. Причина – долги населения, из-за которых "Облтеплокоммунэнерго" задолжало "Нафтогазу". Черниговцы должны тепловикам 150 миллионов гривен.

С 1 ноября прошлого года поднялась стоимость природного газа. Хочу констатировать, что это очень сложно для людей – оплатить такие счета. Кроме того, поменяли положение о предоставлении субсидий. Многие люди потеряли субсидии,

– пояснил председатель правления "Облтеплокоммунэнерго" Виктор Геращенко.

В ситуацию вмешалась местная власть, которая предложила частично решить проблему. Тепловую энергию в долг предоставит другое теплогенерирующее предприятие – местная ТЭЦ.



Виктор Геращенко

"Мы сегодня рассматриваем возможность технически переключиться и купить тепловую энергию у Черниговской ТЭЦ. Этим мы можем обеспечить 297 домов", – добавил председатель правления "Облтеплокоммунэнерго" Виктор Геращенко.

Львов

Во Львове горячую воду из-за долгов не отключают. С должниками здесь работают методом предупреждения, поиска компромисса, если же результата нет, ищут правду в суде. А также дотируют предприятия.

Это абсолютная позиция городского головы, так как горячая вода должна быть. Кроме периода когда мы проводим испытания. Когда постоянно повышается тариф на газ, электроэнергию, то по факту затраты на предприятии возникают именно в этот период,

– рассказал заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.

"Новый тариф НКРЭ утверждает с задержкой на шесть и больше месяцев, поэтому город должен покрывать вот этот разрыв на эти периоды, чтобы все же предоставлять услуги", – добавил Бабак.