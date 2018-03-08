Черниговские врачи креативно поздравили женщин с 8 марта: яркое видео
Медики Черниговского областного онкологического диспансера поздравили коллег и всех украинок с праздником 8 марта оригинальной музыкальной композицией.
Соответствующее видео опубликовали в Youtube.
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Так, в ролике мужская половина коллектива онкодиспансера поет, танцует и дарит цветы женщинам.
"Уже весна у нас вокруг и девушки расцветают. И хирург, и гинеколог с 8 марта поздравляют. Мы решили спеть мужским коллективом, чтобы всех вас поздравить небывалым креативом", – поют врачи в видеоклипе.
Отметим, за один день, оригинальное поздравление черниговских медиков посмотрели более 10 тысяч пользователей.
Источник: 24 Канал
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