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Черника: полезные свойства для зрения и кожи

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Черника: польза, свойства и вкусные сочетания
Черника: польза, свойства и вкусные сочетания / Фото из открытых источников

В Украине продолжается сезон вкусных и очень полезных ягод – черники. Маленькие ягодки содержат очень много витаминов и элементов, необходимых для организма человека.

Польза черники

Черника очень богата своим витаминным содержанием – в ней много калия, натрия и магния, есть фосфор, железо, медь, марганец, кобальт и никель, а также витамины С, Р и РР, В1 и В6, пантотеновая кислота и дубильные вещества. Интересно, что в прошлых веках врачи использовали чернику в лечении своих пациентов.

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При ангине и стоматите соком или водным настоем черники (столовая ложка свежих или сухих ягод на стакан кипятка) полощут гордо и полость рта, а чай из этой ягоды помогает при энурезе.

Чорниця багата на вітаміни
Черника богата витаминами

Фитонциды, содержащиеся в чернике, делают ее мощным бактерицидным средством – она улучшает состояние больного при дизентерии, цистите, диарее и стафилококковых инфекциях.

А еще эта ягода снижает содержание сахара в крови, поэтому ее рекомендуют кушать тем, кто страдает диабетом.

Полезна ли черника для глаз?

Да, черника очень полезна для зрения. Недаром же врачи в детстве советуют кушать много черники, ведь это настоящий "клад" для тех, кто плохо видит: она ускоряет обновление сетчатки, улучшает глазное кровообращение и снижает усталость глаз. Впрочем, даже тем, у кого зрение хорошее, эту ягоду тоже нужно кушать – она повышает остроту зрения.

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Чорниця є дуже корисною для очей

Черника очень полезна для глаз

Черника и красота

Кроме лечебных целей, чернику часто применяют в уходе за внешностью – маски из нее улучшают цвет лица и разглаживает мелкие морщинки. Такая маска подойдет для любого типа кожи.

Рецепт маски для лица из черники:
- 2 столовые ложки творога;
- 1 желток яйца;
- 1 чайная ложка ягод черники;
- 1 чайная ложка оливкового масла.

Деревянной ложкой (или толкушкой для пюре) разотрите творог с яйцом, раздавите ягоды, добавьте их и оливковое масло к сырно-яичной смеси и тщательно все перемешайте.

Нанесите маску на лицо и через 15 минут смойте тоником или водой с лимоном (он уберет с лица характерную черничную краску) и нанесите увлажняющий крем.

Маски из черники выравнивают цвет кожи

Чернично-сметанная маска имеет омолаживающий эффект. Несколько ягод нужно раздавить деревянной ложкой, добавить столовую ложку сметаны и нанести на лицо на пятнадцать минут. Смыть водой или тоником с лимоном.

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Черника и мифология

С древних времен известны и магические свойства черники – наши предки считали, что она оберегает дом от нечистой силы, чужой негативной энергии и незваных гостей.

А для того, чтобы она подействовала, достаточно положить несколько хорошо засушенных ягод черники под коврик у двери.

Наші предки вважали, що чорниця оберігає будинок від нечистої сили

Наши предки считали, что черника оберегает дом от нечистой силы

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Профилактика заболеваний Народная медицина Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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