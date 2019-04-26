Чернобыльская катастрофа: короткая история трагедии, которая навсегда запечатлелась в памяти

События этого дня стали одной из самых масштабных трагедий человечества. Взрыв, который разрушил жизнь тысячам людей и образовал многокилометровую зону отчуждения, навсегда запечатлелся в памяти не одного народа.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прогремели два взрыва. Вспыхнул реактор, в котором в то время находилось около 200 т урана. Сквозь разрушенную обшивку радиоактивные вещества вырвались наружу, отравляя все живое вокруг в радиусе многих километров.

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К ликвидации последствий катастрофы было привлечено всего около 240 тысяч спасателей. Первые пожарные, которые прибыли тушить пламя, не имели специальных средств защиты, поэтому получили высокие, даже смертельные, дозы радиации.

Но именно благодаря пожарным, которые жертвовали своими жизнями, удалось предотвратить водородный взрыв, который мог произойти, если бы реактор продолжал гореть. Впоследствии подсчитали, что общая радиация изотопов, тогда выброшенная в воздух, была в 30 раз больше, чем во время взрыва атомной бомбы в Хиросиме, и первыми, кто испытал ее на себе были работники станции и спасатели.



Пожарные, героически тушившие пламя на Чернобыльской АЭС

Сразу после аварии были облучены более 8,5 миллионов людей и загрязнено 155 тысяч квадратных метров территорий. Даже после того, как пожар потушен, реактор еще несколько недель продолжал выбрасывать невероятное количество радиации, пока его не засыпали смесью песка, свинца и бора.

Тем временем пока спасательные службы боролись с непосредственными последствиями катастрофы, остальное население еще и не догадывалось, насколько страшная трагедия произошла совсем недалеко. Правительство СССР старательно скрывало аварию. Никто не организовывал срочную эвакуацию, людей наоборот призывали не волноваться и продолжать свою обычную жизнь, будто ничего и не случилось.

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Официальное сообщение о трагедии СССР заставило сделать международное сообщество, поскольку уже на следующий после катастрофы день в различных государствах мира начали фиксировать аномальное повышение радиации. Первой тревогу тогда забила Швеция.

Первого мая в Киеве еще проводили масштабный парад, в котором принимали участие тысячи людей, в то время, как уровень радиации там превышал фоновый в несколько десятков раз. Осознав масштаб трагедии, эвакуацию все-таки начали. Людям говорили, что это временная мера и они очень быстро смогут вернуться. Но большинство из них, на самом деле, навсегда оставляли на отравленных территориях свою прежнюю жизнь.



Чернобыльская катастрофа

Им запрещали брать практически все, ведь понимали, что каждая из вещей уже облучена смертельной дозой радиации. Множество домашних любимцев остались без хозяев, брошенные один на один с ужасной катастрофой. Из 30-километровой зоны отчуждения были вывезены 115 тысяч человек. Впоследствии опасный реактор накрыли бетонным саркофагом, который должен предотвращать дальнейшее загрязнение среды.

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Через 33 года после аварии, учитывая отсутствие людей, на этой территории образовался условный заповедник. В чернобыльской зоне нашли приют множество видов животных и птиц, среди которых все чаще можно встретить редкие виды. И хотя территория еще не совсем безопасна для постоянного проживания, единичные люди начинают на ней заселяться.

В зоне отчуждения нередко организуют экскурсии, и желающих невероятно много. А журнал Forbes даже включил это место в перечень самых экстравагантных туристических мест. Ежегодно, 26 апреля, весь мир вспоминает и чтит память о погибших.



Чернобыльская катастрофа в цифрах