Из-за жары и дождей Черное море у побережья Одессы "перекрасилось" в зелено-желтый цвет.

Соответствующие фотографии публикуют очевидцы в соцсетях.

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Вероятно, окрашивают море в другой цвет водоросли, которые активно размножились из-за аномальной жары и ливней, наблюдавшихся в последнее время в регионе.

Со снимков спутника видно, что зеленые полосы охватывают почти все Черноморское побережье Украины.

К слову, ученые прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Этому способствует то, что с января 2020 года в мире уже были побиты тепловые рекорды. Какой будет погода в июле – читайте в материале 24 канала.