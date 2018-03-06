"Черное зеркало" продлили на пятый сезон: опубликован тизер
Сервис Netflix объявил о выходе пятого сезона сериала "Черное зеркало". Однако дата премьеры пока неизвестна.
На официальной странице сериала в Twitter появился 17-секундный тизер со словами "Будущее будет светлее, чем когда-либо".
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Ранее авторы сериала говорили о том, что готовы снять продолжение, однако официальных заявлений по этому поводу не было.
Что такое "Черное зеркало"?
Научно-фантастический сериал, который показывает влияние современных технологий на жизнь людей. Создатель сериала Чарли Брукер. Первый сезон "Черного зеркала" вышел в 2011 году.
Источник: 24 Канал
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