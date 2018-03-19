"Черное зеркало" становится реальностью: китайцев с плохим "рейтингом" не будут впускать в поезд

Похоже, еще одна серия научно-фантастического сериала "Черное зеркало" становится реальностью. Власти Китая вскоре введут ограничения для людей, которые имеют низкие баллы в системе "социального рейтинга".

Об этом пишет издание Reuters.

Жесткая система ограничений заработает в стране с 1 мая.

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Так, согласно сообщению Национальной комиссии развития и реформ, граждане Китая с низким рейтингом течение не смогут покупать билеты на самолеты и поезда.

Такие ограничения коснутся в первую очередь людей, которые распространяли "ложную информацию о терроризме", ведь это может создать проблемы во время рейсов. Также под угрозой те люди, которые использовали недействительные билеты или курили в поездах.

Кроме того, на социальный рейтинг будут влиять преступления и финансовые махинации. Работа над внедрением этой системы началась еще в 2016 году. Сейчас система охватывает 7 миллионов человек, а уже к 2020 году правительство Китая планирует расширить ее на всю страну.

Напомним, ранее мы писали о еще одной инициативе, которая была показана в одной из серий "Черного зеркала". Речь идет об информации, что сеть американских гипермаркетов Walmart заявила о регистрации патента на новый тип автономных роботов в виде пчел.

Что такое "Черное зеркало"? Это британский научно-фантастический сериал, который в сатирической форме иллюстрирует современное общество и антиутопические последствия развития технологий.