Черноморец – Десна: видео гола и моментов матча УПЛ

В матче четвертого тура УПЛ одесский "Черноморец" дома принимал черниговскую "Десну". Команды, создав несколько возможностей отличиться, на двух сумели забить лишь один гол.

В первом тайме опасно пробивал "моряк" Савченко. Стоит отметить то, что вратарь Паст не видел момент удара, ведь соперника "прикрывал" арбитр матча. Но мяч полетел выше ворот.

Читайте также: Кто самый дорогой игрок УПЛ не из "Динамо" и "Шахтера": неожиданные данные

"Десна" на это ответила моментом Филлипова. Форвард почти вышел на ворота Литовченко после неудачного паса назад от защитника "Черноморца". Однако вратарь вовремя опередил соперника.

Мог отличиться и Романюк. Игрок одесской команды поборолся с соперником на линии штрафной площадки на правом фланге атаки, а после падения сумел первым подняться и подхватить мяч. Его удар с угла был довольно мощным, но Паст сумел его отбить.

Единственный гол в матче – в некоторой степени везение. После подачи со штрафного от Чорния мяч пролетел мимо всех игроков в штрафной площадке и ударился о штангу. Первым на добивании головой в падении оказался Смирнов, который и переправил мяч за линию ворот.

Читайте также: Карпаты – Заря: видео гола и моментов матча УПЛ

В конце матча одесситы могли удвоить счет. Шторгин прошел с мячом с центра поля, но не сумел как следует распорядиться им в штрафной площадке "Десны".

Видео гола и моментов матча Черноморец – Десна

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24