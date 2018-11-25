В воскресенье, 25 ноября, одесский "Черноморец" сыграл матч против "Арсенал-Киев". Сильнее оказались хозяева поля.

Черноморец – Арсенал-Киев 2:1

Голы: Мусолитин, 68, Коваль, 69 – Семенюк, 63

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Как и прогнозировалось, матч, в котором сошлись два главных аутсайдера текущего чемпионата украинской Премьер-лиги, оказался очень интригующим уже с первых минут.

Открыть первыми счет удалось гостям. На 63-й минуте Дубинчак навесил с левого фланга, и после удара головой Фещука мяч попал в перекладину. От каркаса ворот мяч отскочил во вратарскую площадку, где Семенюк головой добил круглый снаряд в сетку – 0:1.

После пропущенного гола хозяева поля заметно активизировались и смогли забить в ответ. На 63-й минуте матча Чорний с правого фланга навесил в свободную зону, и только Мусолитин, который вышел на замену, в падении головой пробил точно в угол ворот.

А уже через минуту в феерическом стиле "моряки" вышли вперед, когда перехват на половине поля "канониров" завершился передачей от Семенова к линии штрафной на Коваля, который подобрал мяч и точно пробил – 2:1.

В итоге, "Черноморец" завоевал три очка и не пропустил "канониров" на 11 строчку. "Арсенал-Киев" продолжает находиться на дне турнирной таблицы УПЛ.

Видеообзор матча Черноморец – Арсенал-Киев

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