Черноморец – Динамо: где смотреть онлайн матч УПЛ

В 6-м туре УПЛ одесский "Черноморец" будет принимать киевское "Динамо". Обе команды находятся в верхней половине турнирной таблицы. Следовательно, матч должен быть довольно интересным, учитывая то, что киевляне стремятся взять реванш за поражение в прошлом сезоне в Одессе. Этот матч будет доступен для просмотра по телевидению и онлайн.

Трансляцию матча "Черноморец" – "Динамо" будет осуществлять канал "Футбол 2". Трансляция со стадиона начнется в 19:25. Сам матч начнется в 19:30.

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Перед началом матча на канале выйдет в прямом эфире программа "Тур ONLINE", где эксперты будут разбирать детали этого матча. Они же по окончании игры проанализируют этот матч.

Кроме просмотра по телевидению, показ этого матча доступен и онлайн на сайте Oll.tv. Однако трансляция футбольных матчей на этом сайте платная – 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный абонемент. При этом необходима регистрация.

Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – по окончании игры на сайте 24 Канала.

Напомним, матч "Черноморца" и "Динамо" состоится в субботу, 25 августа, в Одессе. Начало в 19:30.

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