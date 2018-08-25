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"Динамо" не сумело обыграть "Черноморец" в Одессе

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Чорноморец – Динамо результат матча
Чорноморец – Динамо результат матча

Киевское "Динамо" в матче с одесским "Черноморцем" могло продолжить свою минимальную победную серию, когда забивало один гол и побеждало. Но на этот раз одного гола за матч оказалось недостаточно для победы.

Чорноморец – Динамо 1:1
Голы: Грачов, 84 – Русин, 59

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На этот матч главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич выпустил довольно неожиданный состав. Из игроков, которых можно отнести к основному составу, в этом матче только Бойко и Цыганков. Ни Бурда, ни Шабанов, ни Че Че к таким игрокам не относятся. Зато вышел Сидклей, а Супряга и Буэно были на скамейке запасных.

Такие изменения в стартовом составе привели к тому, что киевляне довольно долго не смогли ничего сделать у ворот Литовченко. А за весь первый тайм гости провели только три атаки, нанеся только один удар в створ ворот. "Черноморец" на это ничем не ответил.

Менять ход поединка Хацкевичу пришлось после перерыва, когда на поле вышел Вербичи. Но гол забил не он, а Русин с навеса Шабанова. При этом форвард опередил защитника Грачева.

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Свою ошибку "моряк" исправил в конце матча. После подачи с углового никто из соперников за ним не усмотрел, и Глеб головой пробил по воротам, туда, где стоял Бойко. Но вратарь только руками взмахнул, не сумев отбить мяч. Это первый пропущенный гол "Динамо" в УПЛ.

"Динамо" играет вничью с "Черноморцем" и опускается на третье место ("Шахтер" и "Александрия" перед тем в своих матчах победили). "Черноморец" остается на четвертом месте.

Теги: Футбол Новости спорта Динамо УПЛ ФК Черноморец
Источник: 24 Канал
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