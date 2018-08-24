Черноморец – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Одесский "Черноморец" в матче с "Динамо" считается откровенным аутсайдером. Несмотря на то, что "моряки" занимают четвертое место, будут играть дома, а "Динамо" после тяжелого матча в Лиге чемпионов.

Напомним, "Динамо" в среду, 22 августа, сыграло матч плей-офф Лиги чемпионов против "Аякса" в Амстердаме, где уступило 3:1.

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И все же букмекеры отдают предпочтение именно киевлянам. В PariMatch коэффициент на победу "Динамо" выставили на уровне 1,25. В то время на победу "Черноморца" – аж в 19,00. Ничья в матче – 5,00. К слову, это самый большой коэффициент на победу одесской команды. Другие букмекеры дают несколько более низкие цифры.

В "Фаворит спорт" победа "Черноморца" имеет коэффициент 14,50. Относительно "Динамо", то на них принимают с показателем в те 1,25. Ничья – 5,50.

В Marathon bet победа "Черноморца" имеет наименьший коэффициент – 12,00. На победу "Динамо" – 1,28. Что касается ничьей, то она оценена в 5,65. При этом лишь здесь принимают ставку на то, что "Динамо" выиграет или сыграет в ничью – 1,026. Предыдущие букмекерские конторы такие ставки не принимают.

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Напомним, матч "Черноморца" и "Динамо" состоится в субботу, 25 августа, в Одессе. Начало в 19:30.

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