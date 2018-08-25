Черноморец – Динамо: видео голов и моментов матча УПЛ
Матч между "Чорноморецем" и "Динамо" прошел при небольшом количестве моментов (три удара в плоскость ворот у "Черноморца" и два – у "Динамо" за весь матч). Но голы команды в этой игре забили.
Первыми выйти вперед удалось игрокам "Динамо". Шабанов навесил в штрафную и Русин в воздухе отправил мяч в ворота Литовченко.
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Видео гола Русина в ворота "Черноморца"
Ответили на это "моряки" уже ближе к концу матча. Грачев после подачи с углового точно пробил головой по воротам "Динамо".
Видео гола Грачева в ворота "Динамо"
Больше команды голов в этом матче не забивали.
Видеообзор матча Черноморец – Динамо
Источник: 24 Канал
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