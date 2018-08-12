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"Черноморец" дома минимально победил "Десну"

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"Черноморец" дома минимально победил "Десну"

Одесский "Черноморец" в матче четвертого тура УПЛ принимал дома черниговскую "Десну". Единственный гол в матче принес победу хозяевам поля.

Черноморец – Десна 1:0
Гол: Смирнов, 72

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Матч не был богат на голевые моменты. Команды больше внимания уделили борьбе.

Единственный гол влетел в ворота "Десны" на 71-й минуте. После подачи со штрафной никто не дотянулся до мяча, и тот ударился в штангу ворот, упав на линию ворот. Первым на добивание оказался Смирнов, который и отправил его в ворота.

Благодаря этой победе "Черноморец" набирает 7 очков и поднимается в топ-5 турнирной таблицы УПЛ. "Десна" же делит 9-11 место с тремя баллами в активе.

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Теги: Новости спорта УПЛ Футбол ФК Черноморец ФК Десна
Источник: 24 Канал
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