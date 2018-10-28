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      "Карпаты" на выезде поиздевались над "Черноморцем": видео голов

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      Черноморец - Карпаты видео голов и обзор матча
      Черноморец - Карпаты видео голов и обзор матча

      Львовские "Карпаты" на выезде разгромили одесский "Черноморец" в матче 13 тура украинской Премьер-лиги.

      Черноморец – Карпаты 0:5
      Голы      : Швед, 2 (пен.), Понде, 47, Мякушко, 77, 90+5, Гуцуляк, 90+6

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      На 2-й минуте матча "Карпаты" заработали пенальти и вышли вперед. Марьян Швед пробил в правый нижний угол и Литовченко сумел добраться до мяча, однако полностью отразить удар не смог и мяч оказался в сетке.

      На данный момент гол Шведа (шестой для него в чемпионате), стал самым быстрым в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Ранее самым ранним был мяч Хлебаса в игре с "Мариуполем" (третья минута).


      В начале второго тайма львовяне удвоили свое преимущество. Литовченко отразил удар со штрафного в исполнении Гуцуляка прямо на ногу Понде, который не оставил шансов голкиперу "Черноморца" – 0:2.

      На 77-й минуте Сергей Мякушко идеально использовал выход один на один с голкипером после передачи через все поле от Мирошниченко и выполнил удар над голкипером "Черноморца". Уже в конце матча болельщики начали покидать стадион, а опять тот же Сергей Мякушко и Алексей Гуцуляк просто поиздевались над одесским клубом, забив по голу за две минуты.

      Таким образом, "Карпаты" получили три очка и закрепились на 10 строчке турнирной таблицы УПЛ. "Черноморец" с 9 очками идет сразу после "Карпат".

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      Теги: Спорт ФК Карпаты ФК Черноморец Футбол УПЛ
      Источник: 24 Канал
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