Львовские "Карпаты" на выезде разгромили одесский "Черноморец" в матче 13 тура украинской Премьер-лиги.

Черноморец – Карпаты 0:5

Голы: Швед, 2 (пен.), Понде, 47, Мякушко, 77, 90+5, Гуцуляк, 90+6

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На 2-й минуте матча "Карпаты" заработали пенальти и вышли вперед. Марьян Швед пробил в правый нижний угол и Литовченко сумел добраться до мяча, однако полностью отразить удар не смог и мяч оказался в сетке.

На данный момент гол Шведа (шестой для него в чемпионате), стал самым быстрым в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Ранее самым ранним был мяч Хлебаса в игре с "Мариуполем" (третья минута).



В начале второго тайма львовяне удвоили свое преимущество. Литовченко отразил удар со штрафного в исполнении Гуцуляка прямо на ногу Понде, который не оставил шансов голкиперу "Черноморца" – 0:2.

На 77-й минуте Сергей Мякушко идеально использовал выход один на один с голкипером после передачи через все поле от Мирошниченко и выполнил удар над голкипером "Черноморца". Уже в конце матча болельщики начали покидать стадион, а опять тот же Сергей Мякушко и Алексей Гуцуляк просто поиздевались над одесским клубом, забив по голу за две минуты.

Таким образом, "Карпаты" получили три очка и закрепились на 10 строчке турнирной таблицы УПЛ. "Черноморец" с 9 очками идет сразу после "Карпат".

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