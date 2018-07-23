"Черноморец" на тренировке представил 11 новичков команды

22 июля "Черноморец" провел открытую тренировку на своем стадионе. Перед его началом журналистам и болельщикам были представлены новички команды "моряков".

Новыми игроками клуба стали голкипер Сергей Литовченко. Защитники Дмитрий Рыжук, Иван Трубочкин, Олег Остапенко, Глеб Грачев, Денис Норенков. Полузащитники Артур Карноза, Владислав Хомутов, Дмитрий Леонов, Алексей Савченко и форвард Анатолий Диденко. Об этом сообщает официальный сайт одесского клуба. Читайте также: Во время столкновений фанатов в Одессе пострадали двое полицейских: фото и видео Генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра и главный тренер команды Червенков вручили именные игровые футболки 11 новичкам одесского клуба. Напомним, что "Черноморец" проведет свой матч первого тура УПЛ в понедельник, 23 июля. Соперником "моряков" станет донецкий "Олимпик". Начало встречи в 19:00.