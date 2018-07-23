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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

"Черноморец" одержал волевую победу над "Олимпиком"

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"Черноморец" одолел "Олимпик" в первом туре УПЛ
"Черноморец" одолел "Олимпик" в первом туре УПЛ / chernomorets.odessa.ua

"Черноморец" стартовал в новом сезоне чемпионата Украины с победы над донецким "Олимпиком". Поединок, прошедший на стадионе "Черноморец" в Одессе, завершился со счетом 2:1.

Команды выдали интересный матч, в котором было много борьбы, моментов и ошибок, в том числе и результативных.

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"Моряки" забили по голу в каждом из таймов, причем оба раза ошибки допускал вратарь "Олимпика" Крынский – сначала он не вынес мяч после навеса с углового на Рыжука, а потом вместе с защитниками позволил Татаркову расстрелять ворота после банального аута.

"Олимпик" сократил отставание – после классной передачи Балашова дебютный гол за команду Санжара забил Дегтярев.

После забитого мяча "Олимпик" мог вырвать ничью. Балашов заработал пенальти, однако сам же и проиграл дуэль Литовченко, который намертво забрал мяч. "Черноморец" в полном составе отошел к своим воротам и сумел удержать победный результат.

"Черноморец" – "Олимпик" 2:1

Голы: Рыжук, 9, Татарков, 66 – Дегтярев, 70

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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