"Черноморец" официально вернулся в состав Премьер-лиги сезона 2018/19

Исполком Федерации футбола Украины рассмотрел вопрос об определении участника турнира в украинской Премьер-лиге.

Об этом информирует пресс-служба ФФУ.

Исполнительный комитет ФФУ, рассмотрев предложение УПЛ о включении в состав участников соревнований в сезоне-2018/2019 ФК "Черноморец" (Одесса), согласно пункту 9.7 статьи 5 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов украинской Премьер-лиги сезона-2017/2018, принял решение поддержать это предложение и признать ФК "Черноморец" участником чемпионата УПЛ в сезоне-2018/2019.

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Таким образом, "Черноморец" официально заменит "Полтаву", которая получила право в переходных матчах играть в чемпионате Украины нового сезона, но затем отказалась от участия в соревнованиях УПЛ.