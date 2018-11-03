"Черноморец" решил провести матч против "Зари" без зрителей на трибунах

В воскресенье, 4 ноября, одесский "Черноморец" на собственном поле будет принимать луганскую "Зарю". Этот матч "моряки" решили провести без зрителей на трибунах.

К такому решению руководство клуба подтолкнули беспорядки на двух предыдущих домашних матчах "Черноморца". Так, в игре против "Карпат", когда "Черноморец" потерпел разгромное поражение, арбитру матча даже пришлось останавливать игру из-за файеров на поле. А уже после игры только сетка между трибунами и полем сдержала разъяренных фанатов от расправы над футболистами. А во время кубкового матча против "Ворсклы" на стадионе прогремел взрыв.

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"Правоохранительные органы Украины не могут предоставить гарантии безопасности при проведении очередного поединка на стадионе "Черноморец". В связи с этим, учитывая рекомендации руководящих футбольных организаций, принято решение матч 14-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" – "Заря" провести без зрителей", – говорится в заявлении клуба.

Также руководство одесского клуба пообещало, что приобретенные на данную игру билеты будут действительны на следующий домашний матч команды, когда "Черноморец" будет принимать "Арсенал-Киев" 25 ноября. Владельцы абонементов получат дополнительную скидку в размере стоимости билета на один матч, при покупке абонемента на 2-й этап сезона 2018-2019.