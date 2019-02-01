"Черноморец" смешно прикрыл новичков клуба куском газона: фото
"Черноморец" смешно попытался скрыть лица потенциальных новичков клуба на фотографиях в социальных сетях.
Сначала "моряки" на фотографиях размыли лица новичков клуба, но узнать игроков было еще возможно.
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"Черноморец" смешно скрыл новичков // instagram.com/chernomoretsfc
Однако позже, на новой фотографии группу отдельных футболистов прикрывает уже изображение газона.
"Черноморец" скрыл новичков куском газона // instagram.com/chernomoretsfc
В понедельник, 28 января, одесситы объявили о подписании бывшего полузащитника "Олимпика" Владимира Танчика, а в СМИ сообщалось, что игроками "Черноморца" скоро станут полузащитники Владимир Аржанов и Виталий Гошкодеря.
Источник: 24 Канал
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