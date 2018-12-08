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      Черноморец – Ворскла: видео гола в матче УПЛ

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      Черноморец – Ворскла: видео голов, обзор матча
      Черноморец – Ворскла видео голов

      Одесский "Черноморец" последний матч в 2018 году провел против полтавской "Ворсклы". В первом тайме побеждают гости встречи.

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      Уже в начале встречи полтавчане взяли инициативу в свои руки и открыли счет. На 5-й минуте Трубочкин от линии ворот отпасовал мяч во вратарскую, где Чижов в касание пробил по центру – Литовченко выбил мяч, но уже из-за линии ворот.

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Ворскла ФК Черноморец
      Источник: 24 Канал
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