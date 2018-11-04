Черноморец – Заря: видео гола матча УПЛ
Заключительным матчем 14-го тура УПЛ стала игра в Одессе, где местный "Черноморец" принимает "Зарю". После первого тайма минимально побеждают гости встречи.
На 27-й минуте после навеса со штрафного Вернидуб головой сбросил мяч к линии вратарской, где Тимчик опередил Коваля и переправил мяч в ворота – 0:1 в пользу луганской команды.
Видео гола Тимчука в ворота Черноморца
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Источник: 24 Канал
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