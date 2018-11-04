Заключительным матчем 14-го тура УПЛ стала игра в Одессе, где местный "Черноморец" принимает "Зарю". После первого тайма минимально побеждают гости встречи.

На 27-й минуте после навеса со штрафного Вернидуб головой сбросил мяч к линии вратарской, где Тимчик опередил Коваля и переправил мяч в ворота – 0:1 в пользу луганской команды.

Видео гола Тимчука в ворота Черноморца

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24