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      Черноморец – Заря: видео гола матча УПЛ

      28 Читати новину українською
      Черноморец – Заря: видео гола
      Черноморец – Заря: видео гола

      Заключительным матчем 14-го тура УПЛ стала игра в Одессе, где местный "Черноморец" принимает "Зарю". После первого тайма минимально побеждают гости встречи.

      На 27-й минуте после навеса со штрафного Вернидуб головой сбросил мяч к линии вратарской, где Тимчик опередил Коваля и переправил мяч в ворота – 0:1 в пользу луганской команды.

      Видео гола Тимчука в ворота Черноморца

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      Теги: Футбол УПЛ ФК Черноморец ФК Заря Психология
      Источник: 24 Канал
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