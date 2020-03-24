Черноморск купил аппараты для вентиляции легких дороже, чем Беляа Церковь, Днепр и Львов

Отдел охраны здоровья Черноморского городского совета Одесской области 18 марта заключил соглашение с ООО "Медгарант" соглашение о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких на 1,70 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

До 30 апреля в КНП "Черноморская больница" поставят два аппарата интенсивной терапии V8600 среднего класса производства компании "Oricare, Inc" (США) по 850 тыс. грн.

На днях КНП "Белоцерковская городская больница №3" заказала у другой фирмы такой аппарат интенсивной терапии со стартовым комплектом на треть дешевле – за 635 тыс. грн.

Кроме того, КНП "Городская клиническая больница № 21 им. проф. Е.Г. Попковой" (Днепр) купило такие аппараты у "Медгаранта" на 16% дешевле – по 730 тыс. грн, а КНП "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр" у другой фирмы на 9% дешевле – по 780 тыс. грн.

В открытых источниках нет данных о цене таких аппаратов в свободной продаже.

Как сообщали "Наши деньги", столичная фирма "Медгарант" принадлежала к группе братьев Германа и Владимира Фисталей. Сейчас она записана на киевлянина Александра Островского, а директором является Ольга Кривокобильская. С 2008 года фирма натендерила 2,34 млрд грн.

Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины вывела из-под действия закона "О публичных закупках" закупки для предотвращения распространения, локализации и ликвидации вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни COVID-19. Перечень таких товаров, работ или услуг и порядок их закупки утверждаются Кабмином. По результатам такой закупки заказчик публикует в "Прозорро" договор со всеми приложениями, а также отчеты о заключении договора и исполнения договора. В случае несоблюдения требований по публикации таких отчетов виновные лица привлекаются к ответственности согласно закону.